Supersalud, Luis Carlos Leal, se despacha contra Alejandro Gaviria: 'Reflexione y aprenda'

Luego de unas declaraciones entregadas por Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, sobre la polémica que se ha suscitado en el país el desabastecimiento de medicamentos, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, cuestionó dichas afirmaciones.

"Esto dice el Superintendente de Salud. ¿Será que pacientes y médicos están diciendo mentiras?", trinó Gaviria desde su cuenta de 'X', respondiendo a un mensaje de RTCV Noticias, medio que publicó las declaraciones de Luis Carlos Leal.

En las declaraciones, el Superintendente afirmó: "Lo primero que hemos encontrado es que algunas EPS podrían estar incumpliendo con una obligación legal que es entregar una caracterización de sus pacientes a los gestores farmacéuticos para que estos tengan claro cuál es el número de pacientes, por lo menos, que tienen hipertensión dentro de cierta EPS y puedan así planificar cómo hacer la entrega o cuál es la disponibilidad que deben tener para poder satisfacer las necesidades de las personas".

Y agregó: "La segunda es que los gestores farmacéuticos, que son las empresas que contratan a las EPS para entregar los medicamentos, alegan que las EPS no les están pagando. Sin embargo, el Gobierno Nacional está pagando absolutamente todos los recursos de la UPC y los ha pagado cada uno de los meses de manera correspondiente, puntual, de tal forma que es extraño que entonces las EPS no estén pagando a los gestores farmacéuticos y de esta forma los gestores estén escudando, no estén cumpliendo los contratos firmados y no estén comprando a los laboratorios los medicamentos necesarios para poder garantizar la atención en salud de las personas".

Ante los trinos del exministro Gaviria, el superintendente respondió: "La desinformación de @agaviriau solo ratifica que en 6 años en el ministerio de salud no logró entender ni la importancia ni el funcionamiento del sistema. Lo invito a que vea la entrevista completa, reflexione y aprenda. Feliz día".

Panorama de desabastecimiento

Un informe realizado por la Unidad de Salud de EL TIEMPO reveló que el desabastecimiento de medicamentos ha afectado a miles de pacientes durante casi un año, que padecen enfermedades delicadas y no logran acceder a fármacos que son esenciales para los tratamientos.

El informe de medicamentos “desabastecidos”, publicado por el Invima con corte al 24 de marzo, solo registra 25 medicamentos en esta categoría y 12 en “riesgo de desabastecimiento”, para un total de 37 medicamentos con dificultades para abastecerse.

No obstante, a pesar de que se han realizado mesas de trabajo entre las asociaciones médicas y el Gobierno para intentar solventar la situación, los pacientes aseguran que hasta ahora no han tenido respuesta oficial de la Dirección de Medicamentos del Minsalud y tampoco se ha convocado una segunda sesión de la mesa para intentar hallar soluciones.

Erika Montañez, vocera de la Fundación Voces Diabetes Colombia, le contó a EL TIEMPO que persisten los problemas en la distribución y dispensación de insulinas como Degludec, Lispro y Lantus. El escenario es complejo porque en Colombia, según las últimas estimaciones de la Cuenta de Alto Costo, al menos 1’676.885 personas padecen diabetes. De estas, el 16,94 por ciento (pacientes con diabetes tipo 1) requieren de un tratamiento con insulina para vivir.

Esta circunstancia se repite con medicamentos orales como Sitagliptina, Galvusmet y Jardiance. “Esos son los fármacos que en este momento están siendo difíciles de encontrar, tanto en el canal privado como de suministrar a través del canal institucional, sobre todo en las regiones”, explicó Montañez.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) advirtió que el desabastecimiento de medicamentos vitales para tratamientos en salud mental está afectando de gravedad la vida de los pacientes.

REDACCIÓN SALUD