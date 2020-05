Supersalud interviene hospital Julio Méndez Berrenche de Santa Marta

Por acumular durante los últimos años un creciente número de deficiencias jurídicas, administrativas, asistenciales y financieras, que ponían en riesgo la prestación de servicios para miles de usuarios en la Costa Atlántica, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó hoy la intervención forzosa para administrar del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, de Santa Marta.



A partir de ahora, y durante un año, este hospital de referencia para la región estará a cargo de un agente especial interventor designado por la Supersalud que buscará estabilizar las finanzas, corregir los problemas administrativos, de pago y contratación de personal, así como garantizar el cumplimiento de los protocolos de habilitación contemplados para un centro de salud de alta complejidad.

La medida de intervención se adoptó como resultado al seguimiento hecho a sus

indicadores, en los que se identificaron 59 hallazgos que fueron trasladados a los entes de control y dados a conocer a la Gobernación del Magdalena.

​Fabio Aristizabal, Superintendente Nacional de Salud, se refirió al tema diciendo que

“el hospital Universitario Julio Méndez Barreneche ha caído en un estado de deterioro de todos sus indicadores que debe ser recuperado para que vuelva a ser uno de los centros de referencia de alta complejidad, en la Costa Atlántica”.

Durante la diligencia de toma de posesión de los bienes y haberes del hospital, se removió el gerente y se designó como agente especial interventor a Luis Óscar Galves

El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, reiteró que el propósito de las intervenciones es rescatar estas entidades públicas y enderezar su rumbo para que vuelvan a prestar un servicio oportuno y de calidad a los usuarios.

Presenta fallas en el proceso de esterilización y segregación de residuos hospitalarios

Según Supersalud, el hospital no cumple con las condiciones para el funcionamiento de los equipos biomédicos, eléctricos o mecánicos, como se requiere para una efectiva

atención de los usuarios. También se encontraron medicamentos vencidos en los servicios de ambulancias, hospitalización y en las salas de cirugía.



Adicionalmente, presenta fallas en el cumplimiento de las condiciones y requisitos

exigidos en el proceso de esterilización, lo cual atenta contra la

seguridad del paciente.



• No se garantiza la adecuada segregación de residuos hospitalarios y similares, así como su almacenamiento, clasificación y disposición final.



• No garantiza el funcionamiento en el servicio de transfusión sanguínea, la calibración y mantenimiento de acuerdo con las indicaciones del fabricante en equipo como nevera de almacenamiento; congelador; desfibrador, incubadoras y bombas de infusión en la UCI neonatal y equipos de rayos X fijo.



• No realiza un control de vencimientos ni organiza los medicamentos, lo

que puede generar confusión, además no los clasifica por vencidos,

rechazados, deteriorados o retirados del mercado.

No se asegura la atención en el área de urgencias

Según la Sueprsalud, el hospital no asegura la atención en el área de urgencias, toda vez que se reciben pacientes sobrepasando la capacidad instalada, sin tener en

cuenta los requisitos de infraestructura, dotación y procesos del

servicio.

Tampoco verifica que su personal médico tenga habilitadas sus especialidades o las tenga inscritas en el Registro Único Nacional de Talento Humano, del Ministerio de Salud.

Asimismo, registra 146 procesos en su contra, por más de $63.000 millones, sin

que exista estudio alguno referente a la estimación de la probabilidad de pérdida en ellos. Ello, pese a que cuenta con 14 asesores externos para la defensa judicial.

No cuenta con estudios de costos que justifiquen la contratación del personal

El hospital ha prestado servicios de salud a 21.826 usuarios por la suma de $21.247 millones, que no han sido facturados. La efectividad en la gestión de cobro no llega al 50 % de las ventas.

Presenta graves problemas en el proceso de facturación por cuanto cerca del 35% de los servicios prestados no son facturados y no ha realizado la medición y el reconocimiento de la pérdida por deterioro de cartera de la totalidad de las cuentas por cobrar.





