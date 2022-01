La Superintendencia Nacional de Salud sancionó, con multas que suman cerca de 2.000 millones de pesos, a dos representantes legales y dos prestadores de servicios de salud, por incumplimiento en el Plan Nacional de Vacunación en aspectos como la pérdida de biológicos, falencias en cadena de frío para la conservación y, principalmente, en la aplicación de vacunas a personas sin priorización.



(Siga leyendo: En el 2021, cuatro de cada cinco servicios de las EPS fueron buenos)



Actualmente, bajo la supervisión de la Supersalud se llevan a cabo 23 procesos de investigación por irregularidades en el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación.



(Además: EPS deben proveer insumos a pacientes sin necesidad de prescripción médica)

La multa de mayor cuantía, por más de 1.362 millones de pesos, se le impuso a Biledis Varela de Luque, gerente de la Clínica Oriental del Caribe, IPS ubicada en el municipio de Soledad, Atlántico, luego de que se demostró, tras labores de inspección y vigilancia, que la institución no prestaba servicios de salud desde octubre de 2019.



(Lea también: La ADRES giró $1,83 billones para el pago de servicios médicos por covid-19 )



Sin embargo, en abril de 2021, la entidad gestionó, postuló y priorizó la vacunación de 11 personas que no pertenecían al personal de primera línea, entre ellas la mencionada representante legal.



La segunda sanción, por 363 millones de pesos, recayó sobre la Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal), luego de demostrarse que en la institución prestadora no se tuvieron en cuenta los criterios de priorización establecidos por el Ministerio de Salud para la vacunación de la población en la primera etapa cuando, en febrero de 2021, le suministró la dosis del biológico a un cirujano plástico.



En este caso, el proceso de investigación de la Supersalud evidenció también que la Foscal suministró el servicio de vacunación en un establecimiento que no contaba con autorización para este procedimiento, como lo era la sede de la clínica Fosunab, que no se encontraba habilitada para la prestación de dicho servicio.



(De su interés: En el Valle hay 143 personas en UCI por covid-19; aumentan los contagios)



Asimismo, la Superintendencia Nacional de Salud sancionó a la ESE Departamental del Meta Solución Salud, con una multa superior a los 180 millones de pesos, por incumplir con las obligaciones de almacenamiento, custodia y conservación de las vacunas contra el

covid-19.



Además, en marzo de 2021, la institución asistencial extravió un vial correspondiente al biológico Sinovac en el Centro de Atención de Mapiripán.



(Le puede interesar: ¿Por qué los vacunados también se contagian de coronavirus? ​



Finalmente, la Superintendencia sancionó a José Rafael Domínguez Ayala, gerente de la ESE Fray Luis de León, de Plato, Magdalena, con una multa cercana a los 50 millones de pesos, tras no realizar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad del Plan Nacional de Vacunación.



En este caso, la decisión se fundamentó en hallazgos asociados a la falta de condiciones mínimas para garantizar la cadena de frío para la conservación de biológicos, incumplimiento en el manejo de residuos hospitalarios, falencias en el agendamiento de citas para la vacunación e inadecuada priorización de nueve personas de la etapa uno (1) para la aplicación del biológico.

Más noticias de Salud

-Covid: se sostiene la ola de contagios; reportan 9.848 nuevos casos



​







-Así continúa el nivel de ocupación de camas de UCI en Colombia