Con carácter inmediato, la Superintendencia Nacional de Salud impuso al programa de salud de Comfaoriente una medida cautelar de cesación provisional de las acciones que pongan en riesgo la vida e integridad física de los afiliados y el destino de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Así lo dio a conocer la entidad de vigilancia a través de un comunicado oficial, en el que explicó que la decisión se produce tras el seguimiento a la medida preventiva de programa de recuperación de esta EPS, donde se encontraron deficiencias en indicadores de los componentes técnico científico, financiero y jurídico.



En este sentido, la Supersalud evidenció que la EPS no gestiona debidamente

indicadores para la Enfermedad Renal Crónica, VIH/Sida y cáncer, toda vez que no

garantiza los laboratorios clínicos, tratamiento y seguimiento de forma oportuna

para los pacientes diagnosticados con estas enfermedades de alto costo.



“Hemos considerado necesario ordenar de carácter inmediato esta medida cautelar

para que esta entidad administradora de recursos garantice una adecuada gestión

del riesgo a sus afiliados y cese la exposición de la población más vulnerable a

enfermedades y mortalidades que son evitables”, dijo el Superintendente Nacional

de Salud, Ulahí Beltrán López.



La EPS opera en 19 municipios de Norte de Santander y cuenta con una población

afiliada de 233.451 usuarios. De estos, 215.500 pertenecen al régimen subsidiado

y 17.951 al contributivo.



En la resolución que impone la medida cautelar, la Supersalud establece 9 órdenes

que deben ser cumplidas por parte del representante legal de Comfaoriente, para lo

cual desde el próximo mes de febrero deberá remitir a la Superintendencia un

informe periódico y detallado del avance de cada instrucción.



Entre las órdenes están implementar estrategias enfocadas en corregir causas y barreras de atención; establecer e implementar acciones para resolver oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias; fortalecer los programas de protección específica y detección temprana; garantizar el cumplimiento financiero y realizar seguimiento a los procesos jurídicos en contra de la EPS.



En la resolución, la Supersalud hace referencia a las principales deficiencias

encontradas al momento de evaluar el programa de recuperación del programa de

salud de Comfaoriente.



"Se evidencia falta de implementación del modelo de atención y gestión de riesgo en

salud, lo cual genera que los resultados de los indicadores no cumplan con las

metas establecidas y por tanto la población afiliada no cuente con una atención

enfocada a la prevención de la enfermedad", reza el comunicado.

