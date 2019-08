Multan a Medimás con $5.800 millones, la sanción más alta a una EPS

La Superintendencia de Salud decidió imponerle dos millonarias sanciones a Medimás, por no entregarle medicamentos a 70 pacientes y por no suministrar información requerida por los entes de vigilancia y control, por un valor de $5.800.000 millones de pesos.

El ente de control señaló que la primera sanción, por un monto de $4.968.000 millones, 6.000 salarios mínimos mensuales, es por no suministrarle a cerca de 70 pacientes con trasplantes los medicamentos que hacen parte del tratamiento y, asimismo, ignorar las órdenes de la Supersalud para atender estos casos.



(Le puede interesar: Todo lo que debe saber sobre la salida de Medimás de tres regiones)



A su vez, la Superintendencia le impuso a la EPS una multa de 828 millones de pesos, que corresponde a 1.000 salarios mínimos, por no responder a las solicitudes hechas por la misma Supersalud sobre las demoras a la entrega de insumos y servicios a pacientes de alto costo, en el municipio de Cundinamarca, poniendo en riesgo la vida y salud de los afiliados.



(Vea el especial multimedia sobre esta EPS: Autopsia de un muerto anunciado llamado Medimás)



El superintendente delegado para los Procesos Administrativos de la Superintendencia de Salud, Andrés Evelio Mora, aseguró que con "estas sanciones se estrenan los 'dientes' entregados por la Ley 1949 de 2019, que le permitió aumentar su capacidad sancionatoria y a la vez, el monto de las sanciones”.



Mora también señaló que estas multas son las más altas que se le han impuesto a una EPS en la historia del país.



Esta semana la Superintendencia de Salud revocó parcialmente la habilitación de la EPS Medimás en los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar.



Es decir que la EPS no podrá seguir operando en estas regiones y los cerca de 60.000 afiliados que allí tenía y serán trasladados a otras empresas aseguradoras como Famisanar, Sanitas, Nueva EPS y Salud Total, que a partir del 1.° de septiembre serán los responsables del aseguramiento. .



ELTIEMPO.COM