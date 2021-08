“Llegamos a acabar con la procrastinación”, dice Supersalud

Al momento de posesionarse, el 13 de agosto de 2018, el superintendente Fabio Aristizábal Ángel tenía claras las tareas que debía emprender para depurar el sistema de salud, pues fue el coordinador programático de salud en la campaña del presidente Duque.



Este proceso incluye retirar del sector, en este caso, las EPS que no cumplan con sus objetivos y dejar las que por sus indicadores le garanticen el aseguramiento en salud a sus afiliados, sobre este tema Aristizábal habló con EL TIEMPO.



(De su interés: Así será el traslado de más 1,5 millones de afiliados de la EPS Comparta)

¿Tantas liquidaciones no son muestra de que algo anda mal en el aseguramiento en salud?

Este no es un problema generalizado del aseguramiento, porque hay EPS que sí les cumplen a los usuarios y al sistema. Pero hay otras que, por el contrario, crecieron su deterioro, desmejoraron sus indicadores y pusieron en riesgo la salud de millones de afiliados.



Nuestras liquidaciones y revocatorias de EPS van en la línea de frenar ese deterioro y depurar el sistema, porque por muchos años el Gobierno dejó de tomar decisiones de fondo que el país reclamaba. Este problema no daba más espera.



¿Qué tipo de intereses impiden que estos procesos sean más ágiles y a favor de la gente?

Nos hemos enfrentado a todo tipo de artimañas que buscan frenar nuestras decisiones, como avalancha de tutelas (tutelatones) que en ocasiones cuentan con el beneplácito de algunos jueces; veedores que en vez de estar defendiendo a los usuarios protegen es intereses económicos; demandas, publirreportajes y campañas de desprestigio en redes sociales.



(Le recomendamos leer: Medimás seguirá con medida especial por seis meses más, según la Supersalud)



Es una verdadera vergüenza lo que han intentado contra nosotros para mantenerse en el sistema. El poder que manejan estas EPS sobre las que actuamos es enorme, gracias a los recursos que reciben y que les permiten permear ciertos sectores.



No podíamos dejar que continuaran estas situaciones contra los usuarios, que los tuvieran sometidos a la mala atención, a no cumplirles con medicamentos o con tratamientos y procedimientos que muchas veces eran vitales.



¿Estas depuraciones están dando paso a monopolios en el aseguramiento?

No hay ningún riesgo de monopolio porque tenemos 33 EPS y un sector regulado para que esto no ocurra. A todas las EPS les hacemos estricto monitoreo, vigilando sus indicadores asistenciales, administrativos, financieros y jurídicos para que operen adecuadamente.



(Siga leyendo: ¿Qué debo hacer para vacunar a mi hijo mayor de 12 años?)



¿Hay EPS con indicadores totalmente favorables?

Sí, claro, hay EPS que hacen una tarea decorosa cumpliendo sus indicadores financieros, sus reservas, con altos estándares de Gobierno Corporativo y haciendo una verdadera gestión de riesgo en favor de sus usuarios. Esto es una clara muestra de que el problema no está en el modelo, sino en algunos actores.



Usted es el superintendente que más liquidaciones ha efectuado. ¿Es que acaso no se hacían antes? o ¿es que ahora hay más problemas?

El problema se dejó crecer. Le repito: estas medidas debían haberse tomado hace muchos años. A las 11 EPS que liquidamos o revocamos se les dieron oportunidades para que corrigieran, les impartimos instrucciones para que cumplieran los indicadores, para que capitalizaran, para que atendieran las tutelas y desacatos.



Pero no lo hicieron. Llegamos a acabar con la procrastinación porque no podíamos permitir que se dilataran más estas situaciones y, además, teníamos la instrucción clara del Presidente Duque de depurar el sistema.



Ningún Superintendente había tomado tantas decisiones como las que hemos tomado de manera técnica, sustentada y con el fin sagrado de proteger la vida y la salud de los colombianos.



(Además: Hospital San Ignacio gana premio internacional por cuidado de sus empleados)



Detrás de estas malas empresas qué hay más: ¿poderosos o peligrosos?

Son poderosos porque manejan sumas exorbitantes, pero cuando estos recursos son mal utilizados se vuelven peligrosos.



(Siga leyendo: ¿Cuál es el riesgo que tiene Colombia ante el virus de Marburgo?)



¿Faltan más?

Hemos liquidado 11 EPS y otras 14 están en medida de vigilancia especial -además de otra bajo toma de posesión-, es decir que tenemos la lupa puesta sobre el comportamiento de sus indicadores. Si no corrigen su camino, seguiremos tomando decisiones y depurando el sistema.

Más noticias

Producción de vacunas en Colombia, la apuesta del Gobierno y Sinovac



Pasaporte sanitario: estos son los países que lo piden



Carlos Francisco Fernández

Editor de Salud