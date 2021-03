Las irregularidades que ha encontrado la Supersalud en la vacunación

La Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer este martes los resultados de las primeras investigaciones hechas al Plan Nacional de Vacunación y posibles irregularidades en su ejecución.



En rueda de prensa, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal dio a conocer los hallazgos hechos por el grupo élite de la Superintendencia de Salud, conformado por más de 80 profesionales que visitaron a EPS e IPS en todo el país e hicieron seguimiento a varias de las denuncias que se han hecho públicas sobre presuntos colados.



En total, se identificaron 59 casos, siete de ellos fueron cerrados, 30 están en curso, 12 en seguimiento y dos ya están en procesos administrativos.



En Bogotá, la Superintendencia hizo nueve hallazgos en la Subred Norte de Salud del Distrito, en medio de las investigaciones por la posible vacunación irregular que se hizo a la politóloga Carolina Cárdenas.



Fabio Aristizábal Ángel será el superintendente de Salud. Foto: Twitter de Fabio Aristizábal

En medio de las investigaciones por ese caso, se confirmó que la Subred Norte no realizó una adecuada priorización de los trabajadores de la salud de primera línea y en concreto 395 personas fueron vacunadas sin estar dentro de la priorización.



“142 prestaban sus servicios en áreas administrativas, gerencias, contratación, financiera, control interno e incluso en el conmutador. Además, 253 personas que hacen parte del plan de intervenciones colectivas presuntamente no relacionados con la búsqueda activa de casos de covid-19 fueron vacunados en la etapa I, como es el caso de la politóloga Cárdenas”, indicó Aristizábal.



Algunos de ellos no tenían ni siquiera contratos vigentes, agregó.



El otro caso que está en proceso administrativo que puede conducir a sanciones es el del cirujano plástico Camilo Orlando Reyes Salazar en Santander, que recibió la vacuna.



“Encontramos que en este caso el registro de la vacunación fue de la Foscal, pero el proceso se hizo en la sede de Floridablanca, que no tenía habilitado el servicio. Además, ninguna de las dos entidades inscribió a este cirujano por dichas IPS y ambas desconocieron sus obligaciones frente al agendamiento y omitieron certificar si el cirujano estaba inscrito. La Foscal no dio respuesta a los requerimientos hechos por la Superintendencia”, afirmó Aristizábal.



UNIDAD DE SALUD