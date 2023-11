Supersalud aclara situación de EPS que no cuentan con recursos de reservas técnicas

La Superintendencia Nacional de Salud reveló que, con corte a junio de 2023, veinte entidades que operan el aseguramiento en salud (EPS) no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la reserva técnica. En total las EPS cuentan con $6,3 billones para respaldar la reserva técnica que es de $18,7 billones.



Los análisis técnicos de la Supersalud evidencian que, de las 24 entidades que tienen licencia de funcionamiento para el aseguramiento en salud de afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado, solamente cuatro de ellas -Aliansalud, Coosalud, Salud Bolívar y Salud Mía- cuentan con el respaldo en recursos líquidos (régimen de inversiones) para cubrir sus pasivos (reserva técnica).



Ante las múltiples versiones que circulan sobre el informe, la Superintendencia aclaró que, con corte al junio de 2023, veinte de las 24 EPS que actualmente operan el aseguramiento en salud, no cuentan con los recursos suficientes para respaldar la reserva técnica reportada por las EPS y que este faltante histórico ha venido creciendo como consecuencia de la falta de capitalización o fortalecimiento patrimonial hasta alcanzar los $12.4 billones.

Según el ente de control y vigilancia, el informe de análisis se sustenta en el auto reporte de información de los estados financieros que fueron reportados por las mismas entidades la Supesalud. La reserva técnica registrada es de $18.7 billones y las inversiones líquidas que la respaldan cierta y efectivamente ascienden a $6.3 billones representados en inversiones líquidas.



El informe no desconoce que cuando se les computan los $4.5 billones en impactos transitorios normativos 10 Empresas Promotoras de Salud (EPS) de las 24 cumplen con el indicador del régimen de inversiones de la reserva técnica. Sin embargo, la Supersalud manifiesta que ese monto NO representa liquidez para responder por los pasivos, conforme a lo dispuesto en la Resolución 5118 de 2017, Decreto 600 de 2020, Circular externa 013 de 2020 y los Decretos 1492 y 995 de 2022.



Con fines ilustrativos el ente de control ha puesto como ejemplo la situación de la EPS Familiar de Colombia:



La EPS Familiar reportó una reserva técnica de $46.367 millones y tiene inversiones líquidas por $16.581 millones. Aplicando el % por efectos del Plan de Reorganización Institucional (PRI), tendría una exigibilidad de $2.318 millones en la reserva técnica requerida.



Desde el punto de vista del indicador, la EPS cumple; sin embargo, desde el punto de vista de liquidez no tiene respaldado el total de la reserva reportada. Le faltan $29.786 millones.



Lo anterior explica por qué solamente cuatro (4) EPS cuentan con el respaldo en

liquidez y en los 20 restantes se evidencia un déficit cierto en las inversiones líquidas para respaldar sus pasivos.

Lo que dicen las EPS: solicitan diálogo con el Gobierno

Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo, respondió este viernes con un comunicado solicitando un diálogo con el Gobierno en el cual puedan entregar claridades al país sobre esas cifras y el "uso responsable y serio" que, según señalan, hacen de dichos recursos.



Las reservas técnicas permiten determinar la capacidad de las entidades que operan el aseguramiento en salud para hacer frente a sus obligaciones actuales o eventuales contraídas en virtud de su actividad y se constituyen como fuente principal para cumplir el pago de sus pasivos.



Lo anterior implica que las reservas técnicas tienen como propósito mantener una adecuada provisión para garantizar el pago de las prestaciones a cargo del sistema de salud y deben estar respaldadas por activos (inversiones) que cuenten con la requerida seguridad, rentabilidad y liquidez.



Ante ello, las EPS señalaron que no comparten "las afirmaciones sobre el uso indebido de dichos recursos e invitamos a un diálogo técnico con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y las EPS, para dar claridad al país sobre el cumplimiento del régimen de inversión".



"La reserva técnica es en esencia el pasivo que tienen las EPS por los servicios facturados, por los que han sido autorizados y aún no están facturados y por los imprevistos que puedan surgir de las prestaciones autorizadas. Para cubrir estas prestaciones, la ley obliga a invertirlas en activos financieros con características de alta liquidez y seguridad", señala Acemi.



DANIELA VANESSA ORTIZ

REDACCIÓN SALUD