‘Nos preocupa que una EPS entre en dificultades, por eso las intervenimos’: Minsalud

Esta semana la Superintendencia Nacional de Salud tomó la determinación de intervenir forzosamente para administrar a las EPS Sanitas y Nueva EPS. Las razones fueron las fallas que estas empresas estaban teniendo en indicadores claves para la prestación de servicio de salud, como el número de quejas y las reservas técnicas que por ley deben tener. Todo, en medio de la tormenta por el hundimiento en la Comisión Séptima del Senado de la reforma de la salud.

Ante ello, este miércoles el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmaron en rueda de prensa que tanto para Sanitas como para Nueva EPS se tomó la decisión de realizar una intervención forzosa administrativa para administrar.

“Esto no significa que se vaya a despedir a ninguna persona”, señaló el superintendente Luis Carlos Leal. De acuerdo con él estas acciones no deberían afectar la prestación del servicio de ninguna de las EPS.

Leal destacó que por el momento no puede confirmar si habrá o no más intervenciones de EPS, pero no descartó que es algo que pueda suceder a futuro.

“La Superintendencia tiene la discrecionalidad de tomar decisiones. Pero una intervención forzosa administrativa para administra no representa el cierre de una EPS”, destacó el superintendente.

Lo que sí enfatizó el Superintendente es que “esta no es una intervención como las pasadas” refiriéndose a que en este caso habrán más actores trabajando en la intervención de la EPS para lograr un mejor manejo y unos mejores indicadores de la empresa.

Por su parte, el director de la Adres, Félix León Martínez, quien también participó en la rueda de prensa destacó que por el momento no hay cambios en los giros que se realizan desde la entidad a las EPS intervenidas.

Finalmente, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo un llamado a la tranquilidad a los colombianos resaltando que la intervención no se traduce en una liquidación y que por lo mismo no debería haber cambios en la prestación del servicio.

Jaramillo también cuestionó que el anterior Gobierno sí liquidó EPS, algo que no se está haciendo en este caso donde solamente se están realizando intervenciones.

“Aquí no son 14 EPS liquidadas, como el trofeo del Dr. Duque. ¿Y qué pasó? Que entraron, liquidaron y no pagaron. A nosotros nos preocupa que una EPS entre en dificultades, por eso las hemos intervenido. Sí hemos pedido una auditoría forense, yo la he pedido. Necesitamos levantar el velo corporativo”, enfatizó Jaramillo.

El jefe de la cartera sanitaria puntualizó en que seguirán insistiendo en mejorar el sistema de salud y en el proyecto de reforma de salud que hoy se hundió en el Congreso.

“No se nos ha escuchado. Seguimos y seguiremos insistiendo ante el Congreso que hay que hacer una reforma. Vamos a utilizar todos los mecanismos que sean necesarios para solventar esta crisis”, enfatizó Jaramillo.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET