Hasta diez millones de personas podrían morir anualmente de aquí a 2050 debido a la resistencia a los medicamentos que han desarrollado algunas bacterias y otros microbios, sobre todo después de la toma injustificada de antibióticos que aumento exponencialmente durante la pandemia.



Las estimaciones son de un informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).



De acuerdo con expertos, las superbacterias son un problema cada vez más grave para el ser humano. A finales del siglo XX, los primeros antibióticos empezaron a perder eficacia frente a algunas bacterias, que se hicieron resistentes incluso ante los antimicrobianos más potentes.



La situación no ha hecho sino empeorar en las últimas décadas. Según un estudio publicado por The Lancet en 2022, durante lo que fue 2019 se estima que 1,27 millones de muertes en todo el mundo se atribuyeron directamente a infecciones resistentes a los medicamentos. En general, casi cinco millones de muertes se asociaron con esa resistencia.



Se espera que para 2050 se produzcan unos 10 millones de muertes directas adicionales al año, lo que equivale al número de muertes causadas globalmente por el cáncer en 2020. Esto, según expertos, podría llevarnos a un estado de panresistencia, es decir, que llegará un punto en que las bacterias podrían ser resistentes a todos los antibióticos del mercado.



"Hay una necesidad urgente de aumentar la inversión en investigación y desarrollo, para luchar contra las infecciones resistentes a los antibióticos, entre ellas, la tuberculosis. De otro modo, volveremos a los tiempos en los que la gente temía contraer infecciones habituales y ponía en riesgo su vida si se sometía a intervenciones quirúrgicas sencillas", advirtió, en enero de 2022, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud.



De acuerdo con la ONU, los antimicrobianos y las superbacterias también afectan a la economía y se espera que cause una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de al menos 3,4 billones de dólares anuales para finales de la década, empujando a unos 24 millones de personas a la pobreza extrema.



Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, explicó que la triple crisis planetaria, el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, ha contribuido a este fenómeno.



"La contaminación del aire, el suelo y los cursos de agua socava el derecho humano a un medio ambiente limpio y sano. Los mismos factores que provocan la degradación del medio ambiente están agravando el problema de la resistencia a los antimicrobianos. Los efectos de la resistencia de los antimicrobianos podrían destruir nuestra salud y nuestros sistemas alimentarios", advirtió.

Posibles soluciones

Aunque la solución más próxima es evitar la automedicación con antibióticos. El informe de la ONU destaca que también es importante una respuesta multisectorial, que reconozca que la salud de las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente están estrechamente relacionados y son interdependientes.



Para reducir esas alarmantes cifras, el documento destaca la necesidad de reducir la contaminación, especialmente la generada por los sectores farmacéutico, sanitario y agrícola.



El PNUMA también pide que se refuercen las medidas para reducir la aparición, transmisión y propagación de 'superbacterias' (cepas de bacterias que se han hecho resistentes a todos los antibióticos conocidos) y otros casos de antimicrobianos, que ya se están cobrando un grave tributo en la salud humana, animal y vegetal.



El estudio se centra en las dimensiones medioambientales de los antimicrobianos, que es como se conoce a las bacterias, virus, hongos y parásitos que dejan de responder a los medicamentos.



"El creciente uso y abuso de antimicrobianos y otros factores de estrés microbiano (por ejemplo, la presencia de metales pesados y otros contaminantes) crean condiciones favorables para que los microorganismos desarrollen resistencia", asegura el documento.



Por este motivo, los investigadores hacen un llamado a los sectores farmacéutico, agrícola y sanitario, puesto que son los principales impulsores del desarrollo y la propagación de los antimicrobianos en el medio ambiente, sin dejar de lado que un gran porcentaje de la responsabilidad es de los contaminantes procedentes de sistemas deficientes de saneamiento, alcantarillado y residuos municipales.



Las soluciones ante esta problemática son urgentes, puesto que los medicamentos y antibióticos que combaten estos organismos son esenciales para superar cierto tipo de enfermedades, pero también son fundamentales para enfrentar pandemias futuras.

