Supersalud ratifica millonaria multa a EPS Sanitas por incumplimientos en la pandemia

La Superintendencia Nacional de Salud dejó en firme una multa por 350 millones de pesos impuesta contra la EPS Sanitas luego de encontrarla responsable de incumplir con las instrucciones impartidas durante la pandemia por covid y de manera específica en la vacunación direccionada por el Gobierno Nacional al no responder los requerimientos reiterados por este organismo de inspección y vigilancia.



De acuerdo con la investigación administrativa, para los meses de abril y mayo de 2021 la Supersalud realizó tres requerimientos dirigidos a la regional Caribe de la EPS para que informara, entre otras, los mecanismos empleados para garantizar el suministro de las bases de datos depuradas, actualizadas y oportunas en el distrito de Barranquilla, a fin de generar una óptima gestión del agendamiento de los usuarios por parte de las instituciones vacunadoras, en el marco de la pandemia de covid-19.



"Tras evidenciarse que no se registró respuesta de la EPS a esas tres comunicaciones donde se daban instrucciones y órdenes puntuales, la Superintendencia inició el respectivo proceso administrativo sancionatorio y en diciembre de 2022 resolvió la investigación del caso con la imposición de una multa por 350 salarios mínimos legales mensuales vigentes sobre la EPS", indicó la Supersalud en un comunicado.



La sanción de primera instancia fue objeto de reposición por parte de Sanitas, pero fue confirmada por la Supersalud y la posterior apelación fue resuelta en resolución emitida el pasado 27 de diciembre de 2023.



"Teniendo en cuenta los argumentos que soportan la decisión, la EPS no actuó con la diligencia debida porque incumplió las instrucciones impartidas, al no dar respuesta dentro de los términos otorgados a los requerimientos realizados el 21 y el 28 de abril, y el 10 de mayo de 2021", agrega la Supersalud en un comunicado.



La infracción en que incurrió la EPS Sanitas "no permitió a la Supersalud cumplir con sus funciones y competencias de seguimiento y evaluación oportuna de la información relacionada con las bases de datos de afiliados depuradas y actualizadas".



