Mis señales de advertencia: Esos pensamientos, emociones, o conductas que me indican que estoy en riesgo.

Mis estrategias de afrontamiento: las acciones concretas que puedo hacer para manejar mi estado de ánimo. Lo que he descubierto me ayuda a disminuir emociones muy fuertes.

Lista de personas con las que puedo distraerme: esas personas con las que he hablado previamente para cuando me sienta muy mal, puedo llamarles y hablar de cualquier tema que me ayude a sentirme más aliviado.