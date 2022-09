De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales –en particular la depresión y el consumo de alcohol– está bien documentado en los países de altos ingresos, algunos casos se presentan en menor proporción en personas que lo cometen impulsivamente en situaciones de crisis para afrontar las tensiones de la vida, como los problemas económicos, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicas.



(Siga leyendo: Estas son algunas de las principales señales de alarma frente al suicidio).

Se estima que las tasas de suicidio se incrementaron en un 17 por ciento en los años transcurridos entre 2000 y 2019, en la Región de las Américas. Por esta razón, es necesario impulsar considerablemente medidas de prevención, para cumplir la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de reducir en un tercio la tasa mundial de suicidios para 2030.



(De su interés: Covid-19: Los problemas emocionales pueden alargar los síntomas).



La doctora Andrea Otero, médica especialista en psicología clínica, presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, asegura que “la depresión está presente en más del 50 por ciento de los suicidios, y el riesgo es mayor si, adicionalmente, la persona sufre de ansiedad”.



Según la experta, a esto se suma que el consumo de alcohol puede agravar el cuadro depresivo, lo que aumenta el riesgo suicida. Aproximadamente el 50 por ciento de estos intentos se presenta luego de haber consumido previamente alcohol o abusado de sustancias psicoactivas (SPA).



“Casi todas las enfermedades mentales aumentan el riesgo suicida. Más del 10 por ciento de las personas con trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastorno de personalidad limítrofe o trastorno de personalidad antisocial mueren por suicidio”, explica Otero. De igual manera, según la médica, se debe tener en cuenta que las enfermedades médicas, dolorosas y crónicas, contribuyen con el 20 por ciento de los suicidios en personas de edad avanzada.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que el suicidio es la quinta causa más importante de años de vida ajustados por discapacidad (Avad) en la Región de las Américas; y es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años. Sin dejar de lado que son las personas de 45 a 59 años quienes tienen la tasa de suicidio más alta de la Región, seguidas por las de 70 años o más.



“Alrededor del 79 por ciento de los suicidios en la Región de las Américas ocurren en hombres. Así como la tasa de suicidio ajustada por edad entre los varones es tres veces mayor a la de las mujeres”, asegura la OPS.



La presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría determina que “los signos de advertencia no siempre son obvios y pueden cambiar de persona a persona. Algunos dejan en claro sus intenciones, mientras que otros guardan en secreto sus pensamientos y sentimientos suicidas”.



Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos advierte sobre ciertos comportamientos que pueden ser señal de que alguien está pensando en quitarse la vida.



La entidad explica que una de las principales señales es cuando el paciente manifiesta sentir una gran culpa o vergüenza, ser una carga para los demás. A esto le acompañan sensaciones de vacío, falta de esperanza, ira, frustración, no encontrar una razón para vivir y permanecer en un estado de extrema tristeza.



En consecuencia, la mayoría suelen cambiar de comportamiento y suelen planear o investigar formas de morir, alejarse de los amigos, decir adiós, regalar artículos importantes o hacer un testamento. Adicionalmente, suelen hacer cosas muy arriesgadas como conducir con una rapidez extrema, mostrar cambios de humor extremos, comer o dormir demasiado o muy poco y consumir drogas o alcohol con más frecuencia.



En definitiva, la ayuda y apoyo de la familia, los amigos y los profesionales de la salud puede influir de manera importante en una situación donde hay pensamientos suicidas. La doctora Otero, psiquiatra especialista en psicología clínica, hace un llamado sobre las medidas de precaución que se pueden implementar desde el colegio, trabajo y familia.



(Lea también: ¿Estresado? Estos 10 consejos le pueden ayudar a mejorar su estado emocional).



De ahí que la profesional recomiende actuar alentando a la persona a que busque ayuda de profesionales y personas de apoyo. Asimismo, destaca que el acompañamiento continuo por parte de familia y amigos es muy importante, pues los pensamientos de suicidio no desaparecen fácilmente. “La mejor manera de salvar una vida es buscar ayuda de un profesional. Prevenir el suicidio es posible, y para ello es fundamental detectar la depresión y tratarla adecuadamente. ¡Hay preguntas que salvan vidas!”, manifestó la experta.

El libro que da prioridad al lenguaje para tratar la salud emocional

Un grupo de especialistas liderado por representantes de la Asociación Argentina de Psiquiatras escribió el libro titulado Las palabras importan, un escrito gratuito y virtual en el que los expertos brindan una serie de pautas para mantener una comunicación asertiva con aquellas personas que padecen trastornos asociados a la salud mental.

El documento se ha destacado en toda América latina no solo porque brinda cifras que dimensionan el alcance y la severidad de los problemas de salud mental, también enfatiza en la necesidad imperativa de mejorar algunas formas de expresión evitando el uso de etiquetas o de términos peyorativos.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas desarrollará algún trastorno de salud mental en su vida y se calcula que para 2030 estos trastornos serán la principal causa de discapacidad en el mundo. Según estimaciones, el 12,5 por ciento de todos los problemas de salud corresponde a los trastornos mentales, superando a las enfermedades cardiovasculares y al cáncer. Por este motivo, y teniendo en cuenta la incidencia de estas patologías en la calidad de vida de las personas, este grupo de profesionales insiste en la importancia de empezar a percibir el lenguaje y el discurso como elementos creadores de un escenario mucho más acorde con la realidad de los pacientes.



(Le puede interesar: Viruela del mono: estos son los estigmas psicológicos que deja la enfermedad).



“Históricamente, los problemas de salud mental estuvieron asociados a un estigma por parte de la sociedad. Poco a poco, los psiquiatras estamos buscando cambiar la mirada para que todos veamos a los pacientes como lo que son: personas que tienen una enfermedad como cualquier otra y que, en muchos casos, necesitan de un tratamiento médico. En este sentido, las palabras que usamos para referirnos a la salud mental son cruciales para definir cómo nos posicionamos frente a esta temática”, comentó el doctor Ricardo Marcelo, Copsiquiatra, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) y uno de los autores del libro.



Todas las problemáticas que resaltan los expertos en el libro están supeditadas a la utilización del lenguaje. Crear escenarios más fieles, cómodos e inclusivos para estos pacientes empieza con las palabras. Se calcula que el 50 por ciento de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75 por ciento antes de los 18, por lo que parece una necesidad constante del mundo actual empezar a adaptar desde la juventud el discurso de una realidad amena para los pacientes con trastornos de salud mental.

Más noticias de Salud

-Así puede controlar la ansiedad usando la curiosidad como herramienta





-‘Deberíamos alfabetizar a la gente sobre salud mental’