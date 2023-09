Si bien en los diferentes tipos de muertes violentas el género masculino es protagonista, vale la pena desentrañar la cifra para entender las realidades que rodean las estadísticas. Por ejemplo, más del 90 por ciento de los homicidios son perpetrados por hombres a otros hombres; por cada dos de ellos que mueren en accidentes de tránsito, lo hace una mujer; y, en el caso del suicidio, aunque existe una brecha a nivel mundial, en Colombia los hombres se quitan la vida cuatro veces más.



(También le puede interesar: Procuraduría alerta por aumento de suicidios: hubo 1.540 casos en el primer semestre)

La Organización Mundial de la Salud, en el consolidado global, expuso que el suicidio masculino supera más de dos veces el de las mujeres: 12, 6 casos por cada 100.000 hombres, versus 5,4 por cada 100.000 mujeres. La grieta se vuelve más gruesa en países de ingresos altos (16 hombres por cada 100.000), mientras que en los de ingresos medios y bajos disminuye, más no se iguala. China, Bangladesh, Marruecos, Lesotho y Myanmar son la excepción a la regla, pues allí el suicidio femenino es mayor.

En Colombia, el 80 por ciento de los suicidios son cometidos por hombres. Esta diferencia se ha mantenido con un ritmo constante año tras año, con una leve alteración después de la pandemia, que, por las consecuencias en materia de salud mental que desencadenó, produjo un aumento en el número total de las muertes por esta causa. Según el reporte del Dane, entre 2021 y 2022 se observó un ligero descenso en los suicidios en hombres (-1,5 %) y un incremento en el de mujeres (5, 8 %), pero manteniendo la sobretasa masculina.

Las causas de esta diferencia son multifactoriales. Para Piedad Urdinola Contreras, directora del Dane, influyen patrones culturales y sociales relacionados al concepto de masculinidad, que perpetúan el comportamiento violento en el género. “En materia de salud mental, en específico, los hombres son más renuentes a buscar ayuda. Otra variable que influye es su inexpresión emocional; se les enseña a no mostrar sentimientos y actuar bajo una racionalidad que los puede llevar a límites peligrosos. Igualmente son más propensos al consumo del alcohol y abuso de sustancias, condición que aumenta la impulsividad en momentos de crisis”, asegura la demógrafa.



(Artículos relacionados: Suicidios aumentan en Colombia y los jóvenes son los más afectados. ¿Cómo prevenirlos?)

No obstante estar inclinada la balanza en los hombres al hablar de suicidio, las mujeres son más propensas a desarrollar depresión, ansiedad y otros trastornos, que en sus estados más graves llevan a quienes los padecen al punto de atentar contra su vida. De hecho, ellas tocan más este límite. La última Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) arrojó que por cada hombre que intenta suicidarse, aproximadamente dos mujeres lo hacen, ¿por qué entonces la cifra de muertes es mucho más alta en los varones?

La psiquiatra, investigadora y docente universitaria Jenny Carolina López cree que una hipótesis podría ser la elección de métodos de mayor letalidad, sumado a rasgos de personalidad impulsivos o trastornos mentales que, tratados a tiempo, pueden evitar un desenlace fatal.

Precisamente, las mujeres padecen más trastornos, aunque hay un subdiagnóstico en los hombres, que son más reacios a ir a consulta.

En materia de salud mental, los hombres son más renuentes a buscar ayuda. Otra variable que influye es su inexpresión emocional, que los puede llevar a límites peligrosos. FACEBOOK

TWITTER

“Entre el 70 y 80 por ciento de los suicidios se debe a trastornos mentales. Sin embargo, existe un estigma sobre acudir a servicios de salud mental porque socialmente se considera como una debilidad, sobre todo en nuestro país y en el caso de los hombres. La mayoría de ellos no solamente consultan menos, sino que rara vez buscan ayuda con su red de apoyo: amigos y familiares cercanos. Tampoco hablan de sus emociones porque existe una carga de género que los obliga a mostrarse fuertes y racionales. Por esta razón, si tienen alguna condición psicológica, no la van a tratar, y esta va a evolucionar con mayores niveles de gravedad”, explica la psiquiatra.

Para la muestra, en buena parte de los casos, los allegados de las víctimas desconocían sus intenciones y solo posterior a su fallecimiento, en algunos casos, se evidencia que hubo signos de alarma. “Pasa con mucha frecuencia, cuando hay un suicidio en hombres, que la familia nos dice: no sabíamos que estaba deprimido, él se veía que estaba normal, nunca nos dijo nada ni pidió ayuda. Pero resulta que cuando se retrocede en el tiempo a veces se constata que sí hubo señales; de ahí la importancia de conocer y crear conciencia sobre los factores de riesgo y de no minimizar ningún cambio de personalidad, aislamiento o llamado de ayuda”, enfatiza López.



(Lea además: Es “una locura” no priorizar la salud mental en Colombia)

La estabilidad económica también influye en las situaciones detrás de este tipo de muertes. Más aún si se trata del género masculino, pues se les atribuye un rol de proveedores que juega un papel fundamental en su estatus y propósito de vida. Por eso, crisis como la pérdida de trabajo o la acumulación de deudas les generan profundos conflictos. “Con respecto a hechos que afecten su economía, las rupturas amorosas o, incluso, el diagnóstico de enfermedades crónicas, los hombres tienen más prevalencia a cometer suicidio. El estereotipo de masculinidad produce que estas cargas de pérdida y solvencia, les afecten mucho más”, agrega la médico.

Para el psiquiatra Patrick Verhlst a todas estas causas externas deben además sumarse las características biológicas del género. “Los hombres tenemos un cerebro en modo de supervivencia hecho para perseguir, buscar y conseguir, y esto va muy ligado al manejo de la agresión. Así mismo, existe una asociación entre la cantidad de testosterona y los niveles de violencia; de ahí la brecha de género no solo en el suicidio, sino en todas las muertes no naturales”, puntualiza.

Existe una asociación entre la cantidad de testosterona y los niveles de violencia; de ahí la brecha de género no solo en el suicidio, sino en todas las muertes no naturales. FACEBOOK

TWITTER

Los rasgos de la personalidad, otra característica genética, son otra variable. Aunque un alto porcentaje de suicidios se derivan de trastornos mentales o de comportamiento, hay unos que son producto de una decisión de momento en una situación de crisis. Por lo tanto, entre más impulsiva sea la persona, mayor predisposición a elegir la muerte como salida equivocada a sus problemas.

“Siempre se asocia el suicidio a la enfermedad mental, pero esto no es del todo cierto. Cada uno de los hechos debe contextualizarse. Algunos, principalmente los hombres, por no enfrentar consecuencias, vergüenza o exposición pública, toman la decisión de quitarse la vida. Igualmente, por la exaltación de una discusión acalorada o la impulsividad de un momento con alta carga emocional”, apunta Verhlst.



(Complemente su lectura: Los adultos mayores que tienen un pasatiempo poseen mejor bienestar mental y físico)

Otro punto en el que estuvieron de acuerdo los expertos como un alto factor de riesgo al suicidio es la prevalencia de los hombres al consumo de alcohol y trastorno por abuso de sustancias. “Esto es importante porque bajo sus efectos la capacidad de racionalizar disminuye. Y cuando se usa como forma de aminorar los síntomas de un malestar emocional, el peligro aumenta de manera considerable”, comenta la psiquiatra López.

Radiografía del suicidio

Desglosando las cifras, el pico más alto en el volúmen de los casos de suicidio está en la gente jóven, entre los 15 y 29 años, que reune el 38 % de las defunciones por esta causa. A nivel mundial esta es la cuarta causa de muerte en esta edad, según la OMS.



Volviendo a Colombia, al revisar las tasas, que son el porcentaje relativo a la cantidad de personas en cada grupo etario, se observa que entre los 80 y 84 años hubo un aumento de los casos. El año pasado fue la tercera población con más suicidios (9, 3 %), luego de los jóvenes de 20 a 24 años (10.3 %) y de los adolescentes de 15 a 19 (9, 8 %).

“Como hay pocos colombianos por encima de los 60 años -no somos un país envejecido- al revisar los volúmenes pareciera que no fuera un problema, pero las tasas reflejan una atipicidad, impulsada, en parte, por lo que se vivió durante la pandemia: los adultos mayores se están quitando la vida”, resalta la directora del Dane, Piedad Urdinola.

Otro fenómeno similar se está viviendo en las comunidades étnicas, que desde 2017 muestran una tendencia creciente en el suicidio. De hecho, la tasa más alta por departamentos en el país la tiene el Vaupés (35 , 1%), seguido el Guaviare (10, 6%), ambos con alta proporción de población indígena.



(Otros temas: ¿De qué se trata el proyecto para garantizar el derecho a la salud mental de jóvenes?)

Para Urdinola, la salud mental de los jóvenes en los territorios está en alerta roja y asegura que “lo que puede estar sucediendo es que con los cambios sociales de los últimos años, las nuevas generaciones estén teniendo choques con sus costumbres y entren en conflicto con sus valores, cuestionando su identidad. No se sienten ni de aquí, ni de allá”, concluye la demógrafa.

Facebook Twitter Linkedin

Radiografía del suicidio en Colombia Foto: DANE

Políticas con enfoques diferenciales

Por la brecha de género, así como estos nuevos fenómenos de crecimiento en las tasas de suicidio en las minorías étnicas y en los adultos mayores, es importante implementar políticas de prevención diferenciales. “Es muy diferente lo que está pasando con las comunidades en el Vaupés a la realidad de los adolescentes en Bogotá. Debemos aunar esfuerzos para prevenir estas muertes, con enfoques en todos los aspectos; entender las realidades de cada foco crítico y trazar una hoja de ruta de acción integral”, dice la directora del Dane.

Los psiquiatras apoyan esta estrategia y proponen que una manera efectiva de atacar el problema es incentivando a hablar de suicidio. “Las personas que están pensando en quitarse la vida, cuando hablan sobre ello, se reduce el riesgo. Prevenir es preguntar, prevenir es sacar del tabú el tema y tomarlo por los cuernos, poniéndolo en conversación, sobre todo en las edades más tempranas”, concluye Verhlst.



(Notas relacionadas: Cómo detectar cuando una persona puede atentar contra su vida: señales y atención)

Recuerde que si usted está atravesando por un episodio en el que requiere que su salud mental sea atendida, puede pedir ayuda y hay líneas con profesionales disponibles para escucharlo. A continuación los números telefónicos: Bogotá: línea 106 - WhatsApp: 3007548933; Barranquilla: línea de la vida: (605) 339 99 99; Medellín: línea amiga: (604) 444 44 48; y Cali: línea 106.

SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Redacción EL TIEMPO