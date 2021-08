Suicidios en Colombia alcanzaron su punto más alto de los últimos 10 años

Después de la reducción de 7,2 por ciento en el número de suicidios que se registró el año pasado, en comparación con 2019, las estadísticas oficiales sugieren que el país está retomando la tendencia al alza que comenzó en 2014.



De acuerdo con las últimas cifras disponibles del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre enero y abril hubo 958 muertes autoinfligidas, lo que constituye un aumento del 9 por ciento (79 más) frente a las 879 del mismo periodo del año pasado, cuando se ordenaron las restricciones más drásticas por causa de la pandemia.



Esa cifra marca además el punto más alto de la última década en número de muertes por esta causa para el primer cuarto del año.



El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, señala que el incremento podría estar relacionado con factores como el aislamiento social y la incertidumbre sobre el futuro, así como por aspectos sociales y económicos. No obstante, opina que aún es pronto para saber si estos suicidios “están o estarán influenciados directamente por los efectos negativos de la pandemia”.



También destaca un estudio realizado con datos de 21 países (16 de ingresos altos y 5 de ingresos medianos altos), en el que se incluyen algunos de América Latina: Chile, Brasil, Ecuador, México y Perú. Los autores de dicho estudio, publicado en julio por la revista The Lancet Psychiatry, indican que “el incremento de los niveles de ansiedad, depresión y pensamientos de suicidio no parece haberse traducido en un aumento correlativo de los suicidios”.



Y agregan que la rápida implementación de nuevas vías de acceso a servicios de salud mental parece haber sido crucial en la prevención del suicidio. “Se requiere un mayor nivel de profundización en el análisis, con el fin de estimar con precisión el efecto de la pandemia sobre el suicidio”, concluye Oviedo.



Sin embargo, las cifras sí muestran grandes diferencias entre un país en cuarentena y uno en plena reapertura. Si se compara el número de defunciones por esta causa reportado en abril de 2020 –cuando los colombianos sufrieron el confinamiento más estricto— con el del mismo mes de este año, se observa un aumento de casos del 29,3 por ciento.



Este panorama coincide con la alerta que habían lanzado expertos consultados por este diario unos meses atrás, cuando había optimismo por la baja en los suicidios. El psiquiatra Cástulo Cisneros, que ha coordinado la sección de suicidio de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría, lo advirtió en febrero: “Cuando volvamos a la vida cotidiana, probablemente va a haber un incremento del comportamiento suicida”.



El doctor Rodrigo Córdoba, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, había dicho que las personas aplazaron la búsqueda de ayuda por el confinamiento, lo que significaría una demora en la identificación de patologías. Pues bien, el paulatino regreso a la normalidad, confirman fuentes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, coincide con el hecho de que el suicidio está “tomando impulso nuevamente” (ver entrevista anexa).



El efecto del confinamiento sobre los suicidios es tan evidente que abril de 2020 es el único de los meses estudiados en el que el número de estas muertes se ubica por debajo del promedio mensual de los ocho años anteriores.



Al respecto, profesionales de la medicina forense señalan que lo que han observado históricamente respecto a las muertes autoinfligidas es que generalmente la persona, para llegar a cometerlas, necesita de un momento muy íntimo, y para eso requiere estar sola. Y agregan que al entrar en confinamiento en las casas, generalmente con todo el grupo familiar, esos momentos de intimidad disminuyeron, por lo cual se tiene la hipótesis de que eso hizo que al inicio de la pandemia se haya reducido ese número de casos.



En cuanto a las características demográficas y geográficas que muestran las estadísticas del Dane sobre este fenómeno, es importante destacar que, según los grupos de edad, quienes más se suicidaron en el 2020 fueron personas entre 20 y 24 años (14,9 por ciento), que a su vez presentaron la mayor tasa de mortalidad por esta causa, con 9,4 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Este comportamiento por edades es similar en los demás años analizados.



En la población en general, lo que señala Medicina Legal es que se ha podido determinar que la mayor causa de las muertes por suicidio es la enfermedad mental y física, siendo la depresión la mayor antagonista. Además, el abuso de drogas es otro detonante que ha influido en el aumento de casos.



Llama la atención que el año pasado los niños entre 10 y 14 años representaron el 4,4 por ciento, y que se registraron 7 suicidios en menores de 10 años (3 más que en el 2019). En esta población, desafortunadamente, las causas son más difíciles de rastrear, pues en pocas actas de inspección de sus cadáveres suele encontrarse consignado el motivo del suicidio.



Por otro lado, los hombres siguen siendo una gran preocupación. La tasa nacional de mortalidad por esta causa en 2020 fue de 5,4 defunciones por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en hombres fue de 8,9 muertes, superándola en un 64,8 por ciento, mientras que en mujeres el comportamiento fue opuesto: 2 fallecimientos (63 por ciento por debajo de la medida nacional).



Las regiones con mayor tasa de mortalidad por suicidio son Vaupés, que contó 22,4 defunciones por cada 100.000 habitantes en 2020, y el Amazonas, con 21,5 muertes. De esta última destaca la tendencia al alza que viene registrando, pues en el 2012 presentaba apenas 7,3 suicidios por cada 100.000 habitantes. Medicina Legal advierte que en ambas regiones se ha evidenciado un aumento sobre todo en comunidades indígenas. A estas le siguen Arauca, con 8,5 muertes, y Tolima y Quindío, con 8,1 defunciones por esta cantidad de habitantes el año pasado.

La mayor causa de las muertes por suicidio es la enfermedad mental y física, siendo la depresión la mayor antagonista Foto: iStock

Cuatro preguntas al Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses

‘La enfermedad física y mental es la principal causa’

En el 2020 las cifras de suicidios bajaron. ¿Por qué el aumento este año?

Veníamos viendo que ese aumento se estaba haciendo creciente en la medida en que iban pasando los años. El año pasado fue atípico y no hay forma de compararlo con otros. A pesar de eso, sí vimos que después de que entró la pandemia, más o menos después de mayo, empezaron a subir otra vez las cifras de suicidios, muchas veces quizá por el mismo temor a esa enfermedad desconocida (el covid-19).



Hay unas variables que ya tenemos definidas. Vemos que, en los últimos años, la enfermedad física y mental es una motivación altísima que lleva a que las personas cometan suicidio. Entre enero y julio de este año, es la principal razón, con el 36 por ciento del total. Se ha aumentado mucho en comparación con los años anteriores.



Dentro de las enfermedades mentales está la depresión. Muchos artículos científicos corroboran que esta enfermedad ha ido aumentando y que cuando se convierte en una depresión mayor lleva a un alto porcentaje de los afectados a cometer suicidio. El abuso de sustancias psicoactivas y alcohol también son detonantes que se van sumando y que han hecho que hayan aumentado las cifras.



Aunque no son el grueso de casos, tener suicidios en adolescentes, incluso en menores de 10 años, es preocupante. ¿Se saben los posibles motivos?

En la adolescencia priman los conflictos de pareja y el desamor. Si el tema mismo del suicidio es un fenómeno difícil de estudiar, en el caso de los menores de edad es aún más complejo; es más difícil explorar qué los agobia, qué les dificulta vivir. Pero algunos psiquiatras han tenido en sus consultas chicos de 3 años que ya han manifestado intentos suicidas.



Nosotros extraemos la razón del suicidio de lo que está descrito en el acta de inspección de cadáveres. Este año llevamos registrados 7 casos de menores de 11 años, y de esos solo tenemos el dato de uno, que fue por bullying; de los otros no tenemos información, entonces no se puede decir cuál es la razón que los induce a eso.



¿Qué opinión le merecen las estadísticas de este año?

Al hacer una revisión de las cifras preliminares del 2017, 2018, 2019, 2020 y lo que va de este año, de enero a julio, el panorama es muy desalentador. En el 2017 tenemos 1.324 casos; 1.396 en el 2018; en el 2019 se cuentan 1.458; en 2020, 1.314; y este año, 1.489. Es la cifra más alta de los últimos cinco años. Podría variar, pero antes de la pandemia habíamos visto que ese fenómeno se venía disparando. Ahora, volviendo a la ‘normalidad’, está tomando impulso nuevamente.



Los hombres siguen siendo, por mucho, los más afectados. ¿Por qué?

La proporción es, más o menos, que por cada mujer hay cuatro o cinco hombres que cometen suicidio, pero también notamos que el hombre tiene menos tendencias a intentos suicidas, mientras que la mujer tiene más intentos, pero no llega a consumarlos.



De acuerdo con la información que analizamos, en las personas adultas mayores, tanto hombres como mujeres, pero especialmente en hombres por encima de los 60 años, están aumentando mucho las cifras y eso nos tiene alarmados.

PAULA ANDREA GAVIRIA A.

Subeditora del Impreso

