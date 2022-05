Una investigación encontró que alrededor de siete horas de sueño es el descanso nocturno ideal, ya que un sueño insuficiente o excesivo está asociado con una capacidad reducida para prestar atención, recordar y aprender cosas nuevas.



El documento también concluyó que siete horas de sueño están relacionadas con una mejor salud mental, dado que las personas experimentan más síntomas de ansiedad y depresión y un peor bienestar general si informan que duermen por períodos más largos o más cortos.



Para el desarrollo de este estudio, investigadores en China y Reino Unido analizaron datos de casi 500.000 adultos de 38 a 73 años que formaban parte del Biobanco del Reino Unido, un estudio de salud a largo plazo respaldado por el gobierno.



Durante la investigación se preguntó a los participantes sobre sus patrones de sueño, salud mental y bienestar. Asimismo, desarrollaron una serie de pruebas cognitivas y se tomaron imágenes del cerebro y datos genéticos de casi todos los 40.000 participantes del estudio.



"Si bien no podemos decir de manera concluyente que dormir demasiado o muy poco causa problemas cognitivos, nuestro análisis que estudió a las personas durante un extenso periodo parece indicarlo así", dijo en un comunicado Jianfeng Feng, profesor de la Universidad Fudan de China y autor del estudio publicado en la revista científica Nature Aging.



Sin embargo, de acuerdo con el estudio, las razones por las que las personas mayores duermen menos parecen ser complejas, y están influenciadas por una combinación de la composición genética y la estructura de cada cerebro.



Una de las razones del vínculo entre la falta de sueño y el deterioro cognitivo podría deberse a la interrupción del sueño profundo, que es cuando el cerebro repara el cuerpo del desgaste del día y consolida los recuerdos.



El estudio también dijo que es posible que dormir más horas esté asociado a un sueño fragmentado y de mala calidad. Dormir muy poco también está relacionado con la acumulación de amiloide, una proteína clave que puede causar enredos en el cerebro que están asociados con alguna forma de demencia.



El Dr. Raj Dasgupta, vocero de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y profesor asistente de medicina clínica en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, dijo que las duraciones más prolongadas del sueño se han asociado con problemas cognitivos, pero no estaba del todo claro el por qué.



"Esto establece una marca para futuras investigaciones y la búsqueda de un tratamiento", dijo Dasgupta, que no participó en la investigación. "El sueño es esencial a medida que envejecemos, y lo necesitamos tanto como las personas más jóvenes, pero es más difícil de obtener".

