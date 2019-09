Sube a 12 los muertos y a 805 los afectados por el vapeo en EE. UU.

Doce personas han muerto en Estados Unidos y un total de 805 han sido afectadas por lesiones pulmonares relacionadas con el consumo de cigarrillos electrónicos en el país, informaron este jueves las autoridades de salud.



En su mayoría, los afectados, que residen en 46 estados, son hombres (72 %) y personas entre 17 y 38 años de edad (67 %), según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



(Le puede interesar: La declaración de médicos y científicos de Colombia contra el vapeo)

La agencia federal detalló que en todos los casos reportados se trata de personas que han vapeado y la mayoría de ellos ha consumido tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo de la marihuana.



"Muchos pacientes han informado que usan THC y nicotina, y algunos han informado el uso de productos de cigarrillos electrónicos que contienen solo nicotina", matizaron los CDC.



Sin embargo, los CDC desconocen todavía "la causa específica de estas lesiones pulmonares".



(También lea: El drama del joven vaperador que tiene pulmones de fumador de 60 años)

La investigación no ha identificado ningún producto específico de cigarrillo electrónico o vaporizador (dispositivos, líquidos, cápsulas de recarga) o sustancias vinculadas a todos los casos FACEBOOK

TWITTER

"La investigación no ha identificado ningún producto específico de cigarrillo electrónico o vaporizador (dispositivos, líquidos, cápsulas de recarga y/o cartuchos) o sustancias vinculadas a todos los casos", agregaron.



Las muertes ocurrieron en California (2), Kansas (2), Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Minesota, Misisipi, Misuri y Oregón. Estados como California, Nueva York y Michigan han anunciado acciones para reducir el consumo de vapeo juvenil y prohibir la distribución de productos ilegales relacionados con los cigarrillos electrónicos.



Los CDC recomiendan "abstenerse de usar cigarrillos electrónicos o productos de vapeo" mientras avanza la investigación.



Alertaron, por otro lado, sobre la venta de productos alterados en las calles, especialmente cigarrillos electrónicos o productos de vapeo con aceites de THC, el componente psicoactivo del cannabis, y cannabidiol (CBD que no es psicoactivo y tiene propiedades médicas para el tratamiento de enfermedades.



Además insistieron en que los fumadores no deben "modificar o agregar ninguna sustancia a estos productos" que no esté especificada por el fabricante.



EFE