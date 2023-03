La stevia es un edulcorante natural cuyo uso despierta interés para varios propósitos, entre ellos, afrontar la obesidad, la presión arterial alta y la diabetes.



Este arbusto tupido, proveniente de Paraguay, Brasil y Argentina, también es considerado beneficioso para muchas otras condiciones. No obstante, la Biblioteca Nacional de Medicina asegura que se carece de evidencia científica que respalde estas utilidades.



Recomendaciones sobre su uso

Cuando se usa para endulzar alimentos, los químicos en la stevia son seguros en un alto porcentaje. Ahora bien, entre algunos efectos secundarios están las náuseas, la hinchazón, mareos y entumecimiento.



Si se encuentra en etapa de embarazo o de lactancia, se aconseja evitar el uso de hoja cruda de stevia, pues es posible que venga contaminada con otras sustancias perjudiciales para la gestación.



Por otro lado, si usted es sensible a la ambrosía o plantas afines, se recomienda no consumir stevia, ya que pertenece a esta familia.



En cuanto a su combinación con medicamentos para la diabetes, el uso de la stevia podría ocasionar que el nivel de la azúcar en la sangre baje demasiado.



Lo mismo puede suceder con medicamentos antihipertensivos, pues la presión arterial podría disminuir más de lo debido.



También se considera mejor controlar su mezcla con suplementos y hierbas.



Tenga en cuenta que los productos naturales no son necesariamente seguros para todos los casos, por lo cual, asegúrese de seguir las instrucciones pertinentes en las etiquetas del producto o consulte a un profesional de la salud antes de usarlo.

