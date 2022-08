El neuromito más extendido suele ser que utilizamos solo el 10 % del cerebro. Lo cierto es que realmente utilizamos el 100 % de este órgano muy potente, que suele consumir el 20 % del oxígeno y el 50 % de la glucosa que entran en nuestro cuerpo.



(Siga leyendo: Así es la primera posición de la OMS sobre la salud cerebral)

Sin embargo, es imposible activar de manera significativa todas las áreas del cerebro en un mismo instante. Si las personas fueran capaces de utilizar el 100 % de su capacidad simultáneamente, el gasto energético sería exponencialmente más alto.



(De su interés: Nutricionista de Harvard revela vitamina que mantiene cerebro joven y saludable)



Se sabe que en un día, o incluso en unas horas, las personas enfrentan retos o resuelven tareas que logran activar varias zonas del cerebro. Gracias a las técnicas de neuroimagen, como la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional, se ha observado que, incluso cuando se duerme, todas las áreas del cerebro se activan.



Solo cuando el cerebro sufre un daño grave, algunas regiones se “desactivan”, afectando al rendimiento y a la vida diaria. No hay áreas que se lesionen y que no comprometan el funcionamiento de alguna habilidad o función.



Por otro lado, el cerebro es tan potente que, cuando una zona se daña, hace migrar a neuronas a esas regiones para aprovechar la capacidad. Esto supone además que esa capacidad podría incluso mejorar.



(Le puede interesar: Así afecta el cannabis nuestra mente)



Los expertos también han descubierto que gracias a la neuroplasticidad cerebral, se pueden fortalecer conexiones o crear nuevas redes neuronales. Mediante nuevos aprendizajes y teniendo hábitos saludables no sólo se puede usar el 100% del cerebro, sino que además se le puede sacar el mayor de los provechos.

Más noticias de Salud

-Por qué hay personas que duermen pocas horas y funcionan igual que el resto







-Adicciones: ¿se pueden heredar?