¿Por qué es polémica la asignación para 2024 de UPC a EPS? Esto dicen Gobierno y Acemi

Antes de que terminara 2023, el Ministerio de Salud fijó el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) –la plata que gira el Estado a cada EPS para la atención de cada afiliado– en 1’444.086 pesos, que corresponde a un valor diario de 4.011,35 pesos.



En medio de lo que los analistas han catalogado como una “profunda crisis financiera del sector”, este incremento, que corresponde al 12,01 por ciento, ha causado todo tipo de reacciones encontradas entre los actores del sistema.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha mencionado que a pesar de los constantes llamados de los pacientes, la academia y los gremios al Gobierno Nacional para realizar un ejercicio técnico y ajustado de revisión de la suficiencia de la UPC, estos habrían sido desatendidos y el resultado sería “un ajuste que desconoce la realidad del gasto en salud de la población colombiana y sus crecientes demandas”.



La presidenta ejecutiva del gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo, Ana María Vesga, manifestó que este incremento no refleja la dinámica de gasto del sistema y que no reconoce la desviación y el desfase que trae acumulado el sistema de años anteriores. “Las EPS tendremos que hacer más con menos recursos”, dijo y sostuvo que la situación es problemática en medio de la crisis financiera que afronta el sistema.



Al respecto, la cartera del ramo insistió en recordar que la UPC se calcula con la información que reportan las EPS y, según la entidad, cada año disminuye el número de entidades que cumplen con los procesos de calidad en la información. En esta oportunidad, el Gobierno reportó que solo cuatro de 18 EPS cumplieron con la consistencia en los datos que son necesarios para recalcular el rubro.

Facebook Twitter Linkedin

Analistas consideran que el aumento debió ser aproximadamente del 16 por ciento para solventar un poco el actual déficit del sistema de salud, Foto: iStock

“La selección de las EPS se realizó teniendo en cuenta la relación entre el valor certificado por el representante legal y el revisor fiscal y el valor soportado en la base de servicios y tecnologías de salud prestados a la población afiliada. Este valor debe ser igual o superior al 90 por ciento. Para el presente año solo cumplieron cuatro EPS”, explicó el Minsalud en un comunicado.



Esta postura la reafirmó ayer el presidente Gustavo Petro, quien a través de la red social ‘X’ manifestó: “Si una EPS no cumple con el requisito de demostrar porque se le debe subir su UPC, entonces no se le debe subir la UPC”.



Analistas consideran que el aumento debió ser aproximadamente del 16 por ciento para solventar un poco el actual déficit del sistema de salud, una situación que ha empezado a afectar a los pacientes y la provisión de medicamentos vitales para poblaciones con enfermedades huérfanas, de alto costo y degenerativas. También ha perjudicado la prestación de servicios sociales como hospedaje, transporte y alimentos de uso especial que dejan de entregarse a población vulnerable.



“Con 3.956 pesos al día, el sistema de salud (EPS e IPS) debe atender a los colombianos. Es ridículo este valor. Y fuera de eso, se exige que el 5 por ciento de la UPC se traslade a financiar equipos de salud territoriales. Se están capitalizando para las elecciones del 2026”, señaló Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a por lo menos 195 organizaciones de usuarios.



En este sentido, el Gobierno reiteró que “luego de ser aplicada la metodología correspondiente, el incremento de la UPC sería tan solo de 6,71 por ciento; no obstante, tomamos la determinación de aumentar el valor según el IPC proyectado por el Ministerio de Hacienda (9,73 por ciento), es decir, 3,02 por ciento adicional. Además de lo anterior, para facilitar el acceso de la población a los servicios, se actualiza el Plan de Beneficios en Salud, con inclusiones de tecnologías que representan un 2,28 por ciento”.



Sin embargo, para las EPS continúa siendo un valor insuficiente y dicen que no hay aumento real del rubro. Afirman que, por el contrario, sí es posible observar un decrecimiento de la prima frente al plan de beneficios en salud que debe cubrir.



“Hacemos un llamado al Gobierno para hacer una revisión sobre el aumento que se ha aprobado. Con este recurso previsto para este año no solamente no logramos corregir las fallas estructurales de financiamiento que trae el sistema, sino que las profundizamos con un enorme riesgo de sostenibilidad y de viabilidad”, aseguró Vesga.



El gremio también manifestó que se esperaba un incremento para el régimen subsidiado, situación que no se reflejó.

Otras noticias