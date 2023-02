La Solda con solda, también conocida como Suelda consuelda o solo consuelda, es una planta que se emplea con múltiples fines medicinales desde hace mucho tiempo.



Su nombre científico es Symphytum officinale, y pertenece a la familia Boraginaceae. Crece en forma de arbusto en tierras de Europa, Asia y América del Norte.

A lo largo de la historia, las raíces y hojas de esta planta han sido empleadas para tratar esguinces, contusiones y heridas superficiales. En algunas culturas se cree que tiene un efecto sobre las fracturas también.



No obstante, no hay evidencia suficiente de que la planta, conocida en Japón como knitbone, tenga estos efectos sanadores en el organismo humano.



Las preparaciones con la consuelda puede darse en forma de cremas, brebajes y pastillas, aunque ninguna de estas es recomendada por las autoridades sanitarias; de hecho, en algunos países han prohibido su ingesta.



Los usos tópicos más comunes de esta planta son en cremas para el dolor de la espalda, los esguinces —en los que disminuiría el dolor— y osteoartritis, diagnóstico en el que habrían hecho efecto los ungüentos con extractos de esta planta además de ácido tánico, gel de aloe vera y aceite de eucalipto e incienso.



A pesar de que la consuelda es una de esas plantas que se utilizan como una medicina ancestral a la que se le confieren efectos curativos, se ha demostrado que su uso tiene algunos efectos adversos que es necesario conocer.



Entre ellos se encuentra el hallazgo de algunos compuestos tóxicos como los alcaloides de pirrolizidina (toxinas naturales producidas por las plantas), que pueden causar daño hepático, problemas pulmonares e incrementar el riesgo de cáncer.



En ese sentido, los expertos aseguran que el uso tópico de estas cremas no tienen aparentes daños cuando son en pequeñas cantidades y de forma ocasional.



Sin embargo, se desaconseja su uso en heridas abiertas por las que pudiera traspasar el preparado.



Hasta el momento, los pocos estudios que tienen a la consuelda como protagonista han prohibido su uso en mujeres en estado de embarazo y lactancia, quemaduras y heridas graves, personas con enfermedad hepática y quienes tengan un tratamiento con acetaminofén, amiodarona, fluconazol, entre otros, en curso.



En todo caso, lo recomendable es no comprar ni utilizar productos que no tengan un registro Invima —en el caso de Colombia—, y en caso de que se desee hacer uso de estas plantas medicinales consultar con un médico para descartar contraindicaciones.

