Sociedad Colombiana de Pediatría insiste riesgos relacionados con el vapeo

Luego de que circularan por varios medios de comunicación los resultados de un estudio en el que especifican que al menos 59 muertes en Colombia estarían relacionadas con el vapeo, la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Neumología y Pediatría, manifestaron a través de un comunicado que si bien los resultados son una aproximación, consideran necesario hacer estas publicaciones "en aras de promover la discusión académica, la concientización social y propender por la implementación real de una normativa sobre la regulación del empleo de estos dispositivos en el país".



De acuerdo con las sociedades, en Latinoamérica y Colombia hay una creciente preocupación sobre el aumento del consumo de cigarrillos electrónicos entre la población adolescente y niños menores de diez años. En un panorama donde la tecnología y la accesibilidad se entrelazan con la salud pública, la propagación de los dispositivos de vapeo entre los más jóvenes representa un desafío significativo.

Muchos utilizan los vapeadores como reemplazo de los cigarrillos. Foto: iStock

"Este fenómeno no solo plantea riesgos inmediatos para la salud respiratoria y cardiovascular de los niños, sino que también sugiere consecuencias a largo plazo en términos de adicción a la nicotina y sus efectos adversos y más aún, sobre el daño que se ha descrito que es generado por otras sustancias conocidas y no conocidas que se suministran con los equipos de vapeo", manifestaron.



Asimismo, señalaron que es necesario comprender las razones detrás de esta tendencia y es crucial implementar estrategias efectivas de prevención para salvaguardar la salud de las generaciones futuras en la región.



"A partir de la literatura disponible podemos afirmar, sin lugar a duda, que existen riesgos asociados con el vapeo, involucrando sistema respiratorio, cardiovascular y sistema nervioso central, entre otros. A pesar de lo que han mostrado experiencias de países como el Reino Unido, dónde a partir de evidencia local se reconoció que los cigarrillos electrónicos podrían ser una alternativa para que los adultos dejaran de fumar (lo que han llamado “minimización del riesgo”), en la actualidad, el cigarrillo electrónico no es aceptado como un dispositivo médico para dejar de fumar", dijeron.



Los expertos también explicaron que, en adultos no fumadores, ha incitado su uso y secundariamente el deseo de fumar; además, para los adolescentes ha resultado una práctica atractiva y aparentemente inocua e incluso los niños más pequeños se han sentido atraídos por su uso por el claro desconocimiento de su potencial daño y por la carencia de regulación precisa al respecto.



Aseguraron que es necesario que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se promueva la capacitación del personal de salud para la prevención sobre el hábito de vapear y en la identificación e intervención sobre los casos relacionados con enfermedades asociadas al vapeo.



Además, solicitaron extender el trabajo de educación en salud en todo el país para difundir la información sobre los riesgos potenciales del vapeo, especialmente entre los más jóvenes.

