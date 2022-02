Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía, señaló que “La situación epidemiológica mantiene su tendencia favorable en el país, de una manera generalizada; por supuesto, siempre hay pequeñas zonas del país en las que es necesario estar alerta y en las que se es más sensible a los cambios epidemiológicos”.



El experto agregó que, el Instituto Nacional de Salud continúa el monitoreo a nivel municipal, para identificar algunas pequeñas áreas del país en donde todavía se presentan incrementos de casos, “pero cuando lo vemos a escala departamental y regional, es claro que mantenemos esa tendencia favorable a nivel nacional”.



Actualmente, Colombia presenta un mejor desempeño en la tabla de exceso de mortalidad por todas las causas no fetales, con tendencia a la baja; es decir, un menor registro de muertes, lo que ubica al país dentro de los mejores en América.



De igual manera, se reporta una estabilidad en cuanto a atención del SarsCov2 por urgencias, hospitalización general y en Unidades de Cuidados Intensivos; por lo que el director destaca que “hemos revertido la tendencia y regresado a la configuración del 2 de diciembre, al tener por cada 1 paciente en UCI covid, 5 personas en UCI por otras patologías”.

La importancia del refuerzo

Fernández fue enfático en decir que “es urgente entender que la dosis de

refuerzo es importante para todos los de 18 años y más, no tenemos discusión,

pero en el caso de los adultos mayores y especialmente entre las personas de

80 años y más, en ese grupo de edad, la dosis de refuerzo es indispensable y

hace la diferencia entre la probabilidad de complicarse y morir”.



Además, mostró cómo la población octogenaria lideró la tasa de mortalidad durante los primeros dos picos; mientras que en el tercero la curva para este grupo etario cayó de manera “espectacular, porque estaban recién vacunados”.



Esto permitió que, de las 22.000 vidas salvadas con la vacunación contra el covid en mayores de 60 años, 9.000 correspondieran a personas de 80 años y más.



Sin embargo, el funcionario explicó que durante la ola ómicron esa curva volvió a elevarse, ya que, por el envejecimiento del sistema inmunitario, se disminuye la protección.



“Con dosis de refuerzo se recupera en una gran medida la efectividad de las vacunas. En los mayores de los mayores las coberturas con dosis de refuerzo deberían ser del 100 %, es indispensable, no opcional. Incluso con variantes más leves, ellos, los de 80 años y más, son los más vulnerables”, aseguró con vehemencia.

