Ante la expectativa por los potenciales cambios en el Sistema de Salud durante gobierno del presidente electo Gustavo Petro, el nombrado asesor de salud durante su campaña, Jaime Urrego, expuso cuáles serían los elementos que podrían transformarse o fortalecerse en el sistema.



Al respecto, Urrego señaló que "lo que debe esperarse es avanzar de manera sustancial en la garantía del derecho fundamental a la salud para toda la población en Colombia sin ningún tipo de barrera, ni económica, ni geográfica, ni sociocultural. Este es el centro de la apuesta".



En primera instancia, el asesor mencionó que el modelo de aseguramiento, que es un componente de política pública, se mantiene. De acuerdo con Urrego, Colombia ha avanzado mucho en la política pública de salud gracias a la jurisprudencia constitucional y la Ley Estatutaria, por tanto, el aseguramiento se mantiene.



"Desde ningún punto de vista puede pensarse que el aseguramiento que permite operar la garantía de este derecho para toda la población en Colombia va a tener algún tipo de eliminación. Lo que se va a hacer es fortalecerlo y lo que debe ir cambiando es el modo con el que se garantiza ese aseguramiento", aclaró.



Por otro lado, el experto explicó que se debe equilibrar el sistema de salud en términos de atención de la enfermedad dentro de un componente preventivo para todos. En este sentido, se atenderán determinantes sociales y ambientales de la salud, que se traducen en términos de enfermedad, agua potable, calidad del aire, nutrición, alimentación, entre otras.



"El modelo que se está planteando esta basado en, de manera intersectorial, afectar a todas aquellas condiciones que influyen en la salud como el agua, el aire, saneamiento básico, la vivienda, la alimentación, etc. Esto no puede estar por fuera del modelo de salud para que sea efectivo. Al mismo tiempo, es un modelo preventivo que permitirá que en todo el país, todas las acciones básicas que son tanto preventivas como resolutivas, lleguen, sin ningún tipo de barrera a toda la gente", explicó.



En consecuencia, Urrego aclaró que son los hospitales tanto públicos como privados los que atienden a la población y, por tanto, se buscará sanear las deudas con la intención de 'poner a tono' dentro del componente de atención estas entidades con el objetivo de que la gente pueda acudir a ellas.



Finalmente, respecto a la eliminación de las EPS del sistema, el asesor señaló que estas entidades "durante mucho tiempo", van a estar ahí. "Sobre todo aquellas que cumplen con la ley y garantizan servicios de calidad. Se van a inscribir en un modelo que le llegará a toda la gente. Esta es la primera certeza", dijo.



Además, añadió que "la discusión sobre el futuro de las EPS pasará por el Congreso y por un gran debate nacional, por un gran acuerdo nacional. No se va a producir ninguna medida de choque, se respeta el espíritu de la ley y que, por lo tanto, las EPS que cumplen hoy con los requisitos de tipo financiero, técnico y de calidad, al contrario, tendrán que trabajar más fuerte y alinearse con un modelo integral".



Jaime Urrego es actualmente docente de la Universidad del Rosario en la Facultad de Medicina, específicamente en los temas de Salud Pública. Además, fue Subsecretario de Salud Pública de Bogotá y Gerente del Programa Territorio Saludable, que llegó a ser el programa más importante en cuanto a atención primaria en Colombia.

