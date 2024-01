La salud cerró 2023 con profunda crisis financiera y múltiples dudas sobre la reforma

El sistema de salud cerró el 2023 en medio de la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años. Gremios, movimientos y académicos del sector llegaron a esta conclusión luego de hacer varios llamados al Gobierno sobre el déficit financiero de toda la cadena de valor, estimado en 9,6 billones de pesos por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).



Datos recientes de los gremios de las EPS (Acemi y Gestarsalud), Asocajas y la Cámara de aseguramiento de la Andi revelan que habría pérdidas técnicas para la mayoría de las EPS, aumento de las deudas de la Nación con estas entidades y de estas con prestadores y proveedores, además de erosión de los patrimonios y de las reservas técnicas.



Analistas explican que el hueco financiero responde a factores internos del sector como un mal cálculo (insuficiencia) de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un incremento excesivo en la frecuencia de usos por parte de los ciudadanos y, en consecuencia, un desbordamiento por la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como deudas atrasadas del Estado al sistema.

Las EPS atraviesan una crisis. Foto: Archivo El Tiempo

A esto habría que sumarle otros factores externos como la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, etc. Un asunto sobre el que las EPS han reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas para gestionar la siniestralidad.



Hasta ahora, el Ministerio de Salud ha expresado que se encuentra al día con los pagos del sistema. Incluso, la semana pasada, el vicecontralor con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, sostuvo que, según información preliminar, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) estaría al día con los giros a las EPS y que este año ha girado 64 billones de pesos con corte a octubre. Asimismo, manifestó que los giros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se vienen realizando con regularidad.



El director de la Adres, Félix León Martínez. Foto: Adres

En diálogo con EL TIEMPO, Félix León Martínez, director de la Adres, indicó que el informe de la Contraloría es importante porque certifica que la entidad está al día con los pagos.



Ahora bien, al cierre de esta edición, todavía no se conocía el valor asignado de la UPC para 2024 (un rubro central en la discusión financiera por ser la plata que gira el Estado a las EPS por la atención de cada afiliado), esto a pesar de la insistencia de varios actores del sector.



Este escenario ha empezado a afectar a los pacientes y la provisión de medicamentos vitales para poblaciones con enfermedades huérfanas, de alto costo y degenerativas. También perjudica la prestación de servicios sociales como hospedaje, transporte no medicalizado, alimentos de uso especial y pañales, que dejan de entregarse a población vulnerable.



Para el exministro de salud y actual director de ‘Así Vamos en Salud’, Augusto Galán Sarmiento, la crisis financiera dinamiza otras problemáticas. “Existe una crisis de gobernabilidad del sistema que es muy grave porque estamos ante un Gobierno que se ha aislado de los diferentes actores de la salud, desconfía de ellos y ha emitido declaraciones que no son responsables y que generan incertidumbre y profunda preocupación en la población y en el sistema. La crisis financiera es importante, pero de ella se están derivando múltiples dificultades que están alterando la operación y la reputación del sistema de salud”, aseguró.

Las EPS dicen atravesar una crisis financiera. Foto: Archivo El Tiempo

Con esta opinión coincide Marcela Brun, asesora en Políticas Públicas de Hacienda, Salud y Educación, quien, en una entrevista reciente con EL TIEMPO, aseguró que el déficit en salud siempre ha existido, pero ahora la crisis es evidente por la gestión del Gobierno actual.



Y es que la semana pasada, el Minsalud manifestó a través de una carta dirigida a la procuradora delegada para los Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, que no hay insuficiencia de la UPC y que no existe “sustento técnico, financiero y jurídico que demuestren el supuesto riesgo financiero en el que se encuentra el sistema de salud colombiano”.



Crisis de salud. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

No obstante, el déficit es una realidad para los analistas y las EPS aseguran que hasta la fecha no se han cancelado los pagos corrientes por presupuestos máximos (PM) de noviembre y diciembre, que ascienden a 500.000 millones de pesos.



Además, dicen que para la vigencia 2023 no se expidió la metodología para el pago de los PM, ni se ha requerido información que permita hacer la revisión pormenorizada para estimar una cifra de los faltantes del año.



Según las entidades, tampoco se han adelantado las gestiones necesarias para reconocer los ajustes del año 2022, también de presupuestos máximos, que en el más conservador de los escenarios ascendería a 820.000 millones de pesos.



Así, la deuda por servicios no incluidos en el plan de beneficios para los años 2022 y 2023 podría incrementarse a más de 2.3 billones de pesos a la fecha, y los gremios señalan que no parece existir ánimo por parte del Gobierno de ponerse al día.

La situación, en donde los más afectados siempre son los usuarios, pondría de manifiesto la supuesta pertinencia de los planteamientos que el Gobierno ha suscitado en su reforma de la salud.

“El proyecto de reforma, con todas las limitaciones que tiene, ha sido fundamentalmente un distractor de la atención en lo fundamental y en lo más estructural, que es la operación actual del sistema de salud. Por cuenta de esa distracción, la operación del sistema de salud se ha deteriorado desde el financiamiento mismo”, le dijo Galán Sarmiento a EL TIEMPO.



Por su parte, ante el triunfo del articulado en Plenaria de la Cámara, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que continuarán con la búsqueda de un modelo que reconozca la salud como un derecho y no como un negocio. “Seguiremos trabajando por los derechos fundamentales de los colombianos”, dijo.



De acuerdo con el director de ‘Así Vamos en Salud’, para avanzar hacia ese propósito de la reforma se han apelado a múltiples acciones desde la radicación del proyecto, “cuya exposición de motivos era pobre y confusa, contenía artículos contradictorios y limitaciones gramaticales, ortográficas, así como de técnica jurídica”, aseguró.



Estos determinantes del articulado mantienen a la expectativa al sector, que esperan mayor participación durante los debates en Senado.



DANIELA VANESSA ORTIZ

Redacción Salud

En X: @saludet

