Investigadores de la Universidad de Viena aseguran que es un mito que la música clásica de Mozart tenga algún efecto en los síntomas de la epilepsia. Le contamos qué dicen los expertos.

Durante muchos años se ha esparcido la creencia de que las composiciones del austriaco tendrían un efecto positivo sobre los pacientes con esta enfermedad y su sintomatología, incluso acuñando el término 'efecto Mozart'.



De hecho, algunos estudios afirman que sus canciones tienen la posibilidad de reducir de alguna forma las ondas eléctricas que provocan una crisis epiléptica, y se promueve su uso en personas resistentes a la medicación.



No obstante, el trabajo de los investigadores de la universidad austriaca, que fue publicado en 'Scientific Reports' de la reconocida revista 'Nature', fue analizar ocho estudios en los que estas afirmaciones se defendían.



De acuerdo con Sandra Oberleiter y Jakob Pietschnig, autores de la revisión, los efectos que describían estos estudios, con un total de 207 participantes, no mostraban más que "pequeños", "no significativos" y "triviales" efectos en los pacientes al escuchar estas composiciones.



Los científicos dicen que este efecto de la música de Wolfgang Amadeus Mozart —el que afirma que 30 segundos de sus canciones podría ser beneficioso— sería un "invento exagerado", y no se sostiene por sí mismo.



De hecho, una de las incongruencias que encontraron los investigadores es que algunas de las canciones de música clásica podrían hasta llegar a promover y hasta causar las crisis epilépticas, entre ellas la 'Sinfonía 94' de Joseph Haydn.



A pesar de que el tamaño del estudio es limitado, estos hallazgos podrían abrir la puerta para revisar a detalle las afirmaciones que otras investigaciones han establecido como descubrimientos sólidos en el contexto de la epilepsia y sus tratamientos no farmacológicos.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias