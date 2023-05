Adelgazar puede convertirse en una obsesión para muchas personas, dispuestas a hacer grandes sacrificios para cumplir con el objetivo de perder peso.



Algunas veces las dietas extremas o ciertos mitos sobre la alimentación pueden tener consecuencias negativas, por eso, el primer paso que debe dar si lo que busca es bajar de peso es buscar la asesoría de un profesional que pueda darle pautas sanas y acordes para su cuerpo.



Uno de estos mitos para bajar de peso es que no se debe comer después de cierta hora de la noche o que las cantidades deben ser considerablemente más pequeñas. en su última comida del día. Sobre estas prácticas hay opiniones divididas.

Si va a reducir las porciones de comida en la cena, lo recomendable es que consuma las cantidades necesarias en el desayuno y el almuerzo. Foto: iStock

cuando no lo hacemos solemos arrastrar más hambre, que acabamos compensando sin darnos cuenta al día siguiente consumiendo alimentos más densos

TWITTER

Para el National Health Service o NHS - Servicio Nacional de Salud - de Reino Unido saltarse las comidas no es una buena idea.



"Para perder peso y no recuperarlo, hay que reducir la cantidad de calorías que se consumen y aumentar las que se queman haciendo ejercicio. Pero saltarse las comidas por completo puede provocar cansancio y la pérdida de nutrientes esenciales. También es más probable que coma alimentos ricos en grasas y azúcares, lo que puede provocar un aumento de peso", mencionan en su portal.



Esto puede llevar a los atracones nocturnos en los que la persona que no consume alimentos se despierta a buscar en la madrugada algo que sacie su hambre y en esas condiciones escogerá comida con mayores cantidades de azúcares o grasas.



Además, este tipo de ayuno que se hace sin acompañamiento de un profesional suele implicar una serie de errores que podrían causar problemas mayores.



"Es probable que sin darnos cuenta estemos dejando de consumir la cantidad de nutrientes que necesitamos, especialmente vitaminas y proteínas. Esto ocurre porque en general nos cuesta más incluir proteínas y verduras en el desayuno, un momento del día en el que solemos tirar de carbohidratos", aseguró la coach experta en hábitos saludables, Natàlia Calvet a 'La Vanguardia'.

A lo que la médica y nutricionista Núria Monfulleda, del centro Loveyourself de Barcelona añade que "tener un peso saludable no tiene nada que ver con cenar o no cenar, sino con consumir un determinado número de calorías a lo largo del día. Si tomamos las calorías adecuadas para adelgazar, vamos a perder peso cenemos o no. Y viceversa: podemos no cenar y ganar peso, al estar consumiendo más calorías de las necesarias. Dicho esto, personalmente prefiero pautar que se cene, ya que cuando no lo hacemos solemos arrastrar más hambre, que acabamos compensando sin darnos cuenta al día siguiente consumiendo alimentos más densos".

Pero hay investigaciones que apuntan en la otra dirección. Por ejemplo, investigadores de Harvard pidieron a 16 personas obesas o con sobrepeso que probaran dos horarios de comidas diferentes con dietas idénticas, unos se alimentaban dos horas y media antes de acostarse y otros a seis horas y media.



Durante el estudio, los científicos midieron las hormonas reguladoras del apetito, la temperatura corporal, el gasto calórico y las células adiposas de los participantes, según un artículo publicado por Harvard School of Medicine.Comer más tarde aumentó el hambre de los participantes, redujo el número de calorías quemadas y favoreció el almacenamiento de grasa.

Así mismo, la Dra. Hana Kahleova, autora principal de un estudio sobre el tema de la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos, indica que las comidas de la noche, en comparación con las de la mañana, provocan una respuesta hiperglucémica, o elevación del azúcar en sangre, que se produce cuando la insulina no puede transformar la glucosa en energía.



"Como un atasco en una máquina, la glucosa extra ralentiza el proceso metabólico de nuestro cuerpo", explicó al medio 'U.S. News', con el tiempo si la glucosa no puede convertirse en energía, las moléculas de azúcar empiezan a poblar el exterior de las células musculares, lo que puede dar como resultado un estado inflamatorio definido como resistencia a la insulina.



Por su experiencia personal, el Dr. Anthony L. Komaroff, redactor jefe de Harvard Health Letter, recomienda comer un desayuno y un almuerzo copiosos, además de tentempiés saludables el resto del día, máximo hasta las 6:00 de la tarde.



Sin embargo, aclara que los estudios sobre el tema no son contundentes aún y que se requiere más investigación.

