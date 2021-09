¿En qué consiste el mal de  Parkinson que sufre el papá de Jessica Cediel?

La presentadora Jessica Cediel despertó la solidaridad de sus seguidores tras contar, en sus redes sociales, la situación por la que atraviesa su familia como consecuencia del mal de Parkinson que padece su papá, Alfonso Cediel, de 77 años.



La presentadora detalló que el estado avanzado de esta enfermedad degenerativa hizo necesario internar a su padre en un hogar geriátrico, donde puedan brindarle los cuidados que ya no pueden proveerle en casa.



Esto ha llevado a muchas personas a preguntarse sobre la naturaleza de este mal.



De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento.



Ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia.

Así se manifiesta

Los síntomas de este mal comienzan lentamente, y por lo general en un lado del cuerpo. Luego afectan ambos lados. Entre ellos se encuentran:



- Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara

- Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco

- Lentitud de los movimientos

- Problemas de equilibrio y coordinación



A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar.



No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los médicos usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo.



La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres.



En cuanto al tratamiento cabe aclarar que aún no existe una cura para esta enfermedad; no obstante existen medicamentos y terapias que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas.



En casos severos se recurre hoy a cirugía y estimulación cerebral profunda (electrodos implantados en el cerebro que envían pulsos para estimular las partes del cerebro que controlan el movimiento) pueden ayudar.

Con información del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

REDACCIÓN SALUD

