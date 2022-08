El cáncer de pulmón se forma en los tejidos de estos dos órganos esponjosos ubicados en el tórax que reciben oxigeno cuando se inhala y liberan dióxido de carbono cuando se exhala.



Según Mayo Clinic, líder mundial en atención médica e investigación, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo.

El Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido inició recientemente una campaña contra este tipo de cáncer que busca incentivar a las personas a identificar síntomas de esta enfermedad y consultar a un médico.



Bajo este objetivo han lanzado la campaña denominada 'Help Us Help You' (Ayúdanos a ayudarte), la cual está dirigida principalmente a personas mayores de 60 años, quienes son los de mayor riesgo de padecer la enfermedad.



El profesor Peter Johnson, director clínico nacional para el cáncer, se refirió a la importancia de detectar a tiempo los síntomas del cáncer de pulmón, pues hacerlo a tiempo puede salvar vidas.



"Es vital que la gente se mantenga alerta ante los síntomas de sospecha de cáncer de pulmón, así que si usted tiene una tos continua o falta de aire, no lo ignore ni asuma que es otra cosa, por favor, visite a su medico y hágase una revisión", aseguró.



El cáncer de pulmón afecta principalmente a personas mayores. Foto: iStock

El NHS explica que aunque por lo general no hay signos perceptibles en las primeras etapas del cáncer de pulmón, muchas personas desarrollan con el tiempo los siguientes síntomas:



-Tos persistente

-Tos con sangre

-Disnea persistente

-Cansancio inexplicable

-Pérdida de peso

-Dolor al respirar o toser



Tenga en cuenta que aunque las personas que nunca han fumado pueden desarrollar cáncer de pulmón, fumar es la causa mas común por la que se registra esta enfermedad (representando el 72 % de los casos, según el NHS). Esto se debe a que esa actividad implica inhalar regularmente una serie de sustancias tóxicas.



