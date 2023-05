Dolor de barriga o de espalda: no es un dolor en la parte baja de la espalda, y con frecuencia está entre los omóplatos. Puede empeorar después de comer algo y no tiende a desaparecer fácilmente.

: puede verse inicialmente cuando las personas realmente no están tratando de perder peso y comen con relativa normalidad.

Pérdida de apetito: puede variar desde personas que piensan que realmente no tienen tanta hambre, hasta no tener nada de apetito y no tener ganas de comer o sentirse lleno después de muy poca comida.