En temporada de lluvias, cómo saber si lo que tiene es covid o gripa

Con el nuevo coronavirus circulando en el país, es clave identificar los síntomas que diferencian a este virus con un resfriado o gripa común.



En conversación con EL TIEMPO, Javier Lasso, Neumólogo de la Universidad Javeriana dio algunas recomendaciones para reconocer cada enfermedad.



¿Se pueden diferenciar los síntomas?

El espectro de los síntomas del nuevo coronavirus es bastante amplio, por lo que, según el neumólogo, es muy difícil identificar si se está contagiado del nuevo coronavirus de forma autónoma.



Sin embargo, hay algunos indicios que pueden dar pistas sobre la posibilidad de tenerlo, pues hasta el momento estos son los que se presentan con mayor frecuencia en los infectados.



“Hemos visto que en varias ocasiones los pacientes con covid-19 muestran pérdida de olfato y pérdida de gusto, lo que no sucede cuando una persona tiene gripa común”, señaló Lasso.



Asimismo, manifestó que la gripa puede venir acompañada de mucosidad, ardor en la faringe, estornudos, tos, y rara vez, fiebre.



Por otro lado, Lasso enfatizó en que la sintomatología de la covid-19 puede variar dependiendo del paciente, pues en algunas oportunidades este mal se manifiesta de manera leve e incluso muchas personas no muestran señales de contagio. “Pero en los casos más severos, se presenta dificultad respiratoria grave (que no es común en la gripa) y en ese caso se debe utilizar respiración asistida”.



De igual manera, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , algunos de los síntomas menos comunes de la covid-19 son: conjuntivitis, erupciones cutáneas, náuseas, vómito y diarrea.

Las recomendaciones

Por la dificultad que representa identificar el tipo de virus que se tiene, Lasso sugiere que la persona debe aislarse, utilizar tapabocas en todo momento, realizar lavado de manos constante y evitar el contacto directo con los demás. Asimismo, se debe notificar, si es el caso, al lugar de trabajo.



También resaltó que no es recomendable automedicarse y que “en ningún caso una gripa amerita tomar antibióticos, pues, en primer lugar, estos no sirven para las infecciones virales, y en segundo, las dosis que suelen administrar las farmacias no son adecuadas”.



Dada la situación cuando alguien presente signos severos de gripa “muy seguramente también se deberá realizar la prueba PCR para descartar o confirmar un posible contagio por covid-19”.



En este punto, el neumólogo hizo énfasis en realizar la prueba por lo menos cinco días después de que se presenten los síntomas, pues “si se realiza apenas se presentan los primeros indicios el resultado puede ser falsamente negativo”.

