La vacuna fabricada por Sinovac, una de las mas utilizadas en el mundo, no proporciona suficientes anticuerpos en dos dosis para neutralizar la variante ómicron y es probable que se necesiten refuerzos para aumentar la protección, según los primeros resultados de laboratorio.



Aunque los dos primeros estudios publicados sobre la vacuna china y la variante ómicron diferían en cuanto a la respuesta inmunitaria de la vacuna, ambos indicaban que el curso estándar de dos dosis no seria suficiente, lo que aumenta la incertidumbre la vacuna que se aplicaron millones de personas en China y en el mundo para protegerse contra el covid-19.



Entre un grupo de 25 personas vacunadas con dos dosis de Sinovac, ninguna mostró suficientes anticuerpos para neutralizar la variante ómicron.



Según un comunicado de un equipo de investigadores de la Universidad de Hong Kong publicado el martes por la noche. La compañia, con sede en Pekin, publicó sus propios hallazgos el miércoles, afirmando que solo siete de 20 personas, o un 35% de personas que recibieron dos dosis en el estudio mostraron suficientes anticuerpos para neutralizar la variante ómicron.



El panorama mejoró un poco cuando se agregó una dosis de refuerzo a la mezcla, y los resultados de laboratorio de Sinovac mostraron que, entre un grupo de 48 personas que habían recibido tres dosis, 45 de ellas, es decir el 94%, tenían suficientes anticuerpos para neutralizar la variante ómicron, de acuerdo a la empresa.



No se dieron a conocer más detalles sobre el estudio y tampoco indicaron si los resultados serían publicados en una revista científica. La muestra de los estudios fue pequeña y las diferencias en los perfiles de edad y salud de los sujetos podrían explicar las diferencias en los resultados.



Si bien aun no se sabe bien cómo reacciona la vacuna de Sinovac a la variante ómicron, los resultados iniciales son un duro golpe para quienes han recibido las 2.300 millones de dosis de Coronavac, que se han distribuido principalmente en China y en el mundo.



Dado que, según un estudio realizado en Japon, la variante ómicron es al menos cuatro veces más transmisible que la variante delta, la posibilidad de tener que acelerar las campañas de refuerzo o incluso revacunar con una vacuna mas especifica para ómicron retrasara los esfuerzos mundiales para salir de la pandemia.



El estudio de Hong Kong, Dirigido por Kwok-Yung Yuen, profesor de enfermedades infecciosas, sobre 50 personas, ha sido aceptado para su publicación en la revista medica Clinical Infectious Diseases y está disponible en línea.



También se analizo la vacuna con ARN mensajero desarrollada por Pfizer que esta disponible en Hong Kong. De 25 personas que habían recibido dos dosis de esa vacuna, cinco tenían capacidad de neutralizar la nueva variante, dijeron los científicos.

