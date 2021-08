La carrera para completar segundas dosis de Sinovac

Mientras el país pisa el acelerador en el proceso de vacunación contra covid-19, que a la fecha da cuenta de casi 33,7 millones de dosis aplicadas y 14,3 millones de personas con esquemas completos, las secretarías de Salud -en su mayoría- reportan escasez de la vacuna de Sinovac para completar segundas dosis en sus poblaciones.



Para la muestra está que Bogotá, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, anunció que no cuenta con reservas de este producto, pues desde la semana pasada entregó las que tenía disponibles, al punto que se calcula que 55.000 bogotanos están en espera de completar sus esquemas con el mismo.



El asunto se complica porque la alcaldesa mayor Claudia López hizo un llamado a la Nación a través de su cuenta de Twitter, en el cual le ruega al Ministerio de Salud que haga menos anuncios y suministre más vacunas, dado que, según la mandataria, “con la variante delta al asecho tenemos que acelerar la vacunación en vez de frenarla” y agregó que en la ciudad se necesitan unas 100.000 dosis para lo agendado en las próximas dos semanas.

#ATENCIÓN 📢



Bogotá cuenta con una baja disponibilidad de vacunas marca Sinovac, por lo que se está a la espera de la entrega de biológicos de este laboratorio por parte del @MinSaludCol



*️⃣ Las dosis disponibles se estarán aplicando mediante agendamiento. pic.twitter.com/ZgYr0zawnb — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) August 24, 2021

Por su parte, la Secretaría de Salud dejó claro que con otras marcas no existe problema y le pide a la ciudadanía que inicie sus esquemas de vacunación con los que estén disponibles.



En Medellín la situación es similar, por lo que Andree Uribe, secretaria de Salud, dijo que están a la espera de 15.000 dosis para completar esta semana la vacunación con el producto de la farmacéutica china.



De igual forma, Cartagena, Barranquilla y Cali dejaron claro que no cuentan con este biológico para completar las segundas dosis- con excepción de Cali que tampoco cuenta con el biológico de Moderna- en dichas ciudades, el proceso de inmunización continúa porque tienen reservas de las demás marcas.



Aunque el número específico de dosis de la vacuna de Sinovac faltantes no se tiene claro, algunos números oficiales plantean que, de manera casi inmediata, se requieren 100.000 dosis.

Algunos números oficiales plantean que, de manera casi inmediata, se requieren 100.000 dosis.

Dosis no se aplazan

Como es natural, la preocupación de los colombianos que tienen pendiente la aplicación de la segunda dosis de este biológico es que su aplazamiento pueda afectar el nivel de defensas requeridas para garantizar la protección contra el virus, y más ahora que se ha demostrado que la forma más efectiva para evitar enfermedad grave o la muerte por la variante delta es con los esquemas completos de vacunación.



Frente a esto, hay que aclarar, de acuerdo a los esquemas de inmunización que las segundas dosis pendientes de la resolución 1035 se cumplen en la semana del 23 al 29 de agosto-es decir, no se ha vencido- y de acuerdo con algunos expertos la demora de unos días en el intervalo de aplicación no afecta el proceso de inmunidad de la persona siempre y cuando este no se prolongue.



Por otro lado, si bien circuló que el periodo de aplicación de las dosis Sinovac se podría aplazar, fuentes del Ministerio de Salud dejaron en firme que este se mantiene en 28 días y que no es cierto que desde esa cartera se haya solicitado al Invima autorización para prolongar el tiempo interdosis de este biológico.

Se buscan soluciones

Es de aclarar que el Gobierno colombiano adquirió a través de contratación directa con la farmacéutica china Sinovac 12 millones de dosis, las cuales se han recibido en su totalidad. Y de ellas, 2’100.000 están siendo aplicadas por las empresas privadas.



En otras palabras, dado que ya se agotaron los suministros de la contratación directa, el país estaría a la espera de que a través del mecanismo Covax lleguen al país cantidades suficientes de este biológico, lo que se daría en las próximas semanas.



Mientras tanto, se ha sabido que para atenuar esta contingencia, el Gobierno Nacional le ha solicitado a los empresarios que le presten al Plan Nacional de Vacunación las dosis requeridas sin que se afecten sus procesos, algo que se espera tenga resultados prontamente.



Lo que se ha manifestado es que el Gobierno está realizando esta y otras gestiones para garantizar antes de que finalice la semana la disponibilidad de estas segundas dosis.



Unidad de Salud- Redacción Bogotá-Redacción Nación

