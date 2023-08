Cuando se habla síndrome de intestino irritable (SII), también conocido como de colon irritable, se hace referencia a un grupo de síntomas que se presentan juntos e incluyen dolor frecuente en el abdomen y cambios en la defecación como diarrea, estreñimiento o ambos, según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales.



Esta dolencia permanente puede interferir en el día a día de los niños, quienes desarrollan esta enfermedad por diversos motivos.

Siga leyendo: (¿Cómo limpiar el colon con sábila?)

No se conoce la causa física exacta del 'SII', pero puede ser que un niño tenga un colon que es más sensible de lo normal. Eso significa que reacciona con intensidad a cosas que no deberían afectarlo normalmente.



También puede ser ocasionado por el estrés, la falta de descanso adecuado, o el exceso de bacterias que crecen en su intestino, según Stanford Medicine.

Lea también: (Jugo de piña y pepino para limpiar el colon: así puede prepararlo)

Síntomas del colon irritable

Dolor abdominal que continúa reapareciendo. Un cambio en los hábitos de evacuación intestinal, como diarrea o estreñimiento. Malestar estomacal (náuseas). Hinchazón o distensión abdominales. Eructos. Sensación de no haber terminado de defecar. Mucosidad en las heces.

Para diagnosticar el síndrome de intestino irritable, los médicos revisan los síntomas del niño y su historia clínica y familiar, además de hacer un examen físico.



En algunos casos, los médicos pueden pedir más exámenes para descartar otros problemas de salud.

De interés: (Todo lo que debe saber sobre la limpieza de colon)

El tratamiento del síndrome del colon irritable

El tratamiento dependerá de lo que el pediatra considere conveniente en cada caso, pero por lo general se recomiendan cambios en la alimentación, para evitar alimentos que puedan irritar el intestino.



Se le suma el consumo de probióticos, que pueden ayudar a equilibrar las bacterias en el intestino y a reducir los síntomas del síndrome.



Otras opciones son los medicamentos antiespasmódicos y antidiarreicos, que pueden ayudar a controlar los síntomas en algunos casos, o la terapia de salud mental, que puede ayudar a los niños a manejar el estrés y la ansiedad que pueden empeorar los síntomas.

Es importante destacar que el síndrome del colon irritable en niños es una afección crónica que puede requerir un enfoque de tratamiento a largo plazo.



Si se sospecha de síndrome del colon irritable en un niño, es recomendable consultar con un médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO