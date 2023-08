¿Le dieron mareos después del sismo del pasado jueves 17 de agosto? Se trata del síndrome de mareo postemblor, que ocurre en el sistema vestibular, ubicado en el oído interno y relacionado con el equilibrio corporal.



Expertos han señalado que, después de que se presenten eventos sísmicos —como el del jueves, que fue de magnitud 6,1 y con epicentro en El Clavario, Meta—, es normal que las personas presenten afectaciones como sensación de movimiento del suelo, percepción de que su cuerpo se mueve de manera involuntaria y, en algunos casos, deseos de vomitar, sentir la cabeza pesada y experimentar vértigo.



(También: Temblores en Colombia: qué tan catastróficos podrían ser y qué zonas son más propensas).

A pesar de que muchas personas pudieron haber experimentado alguna de estas sensaciones el mismo día del temblor, es posible que otras sigan sintiendo dichas afectaciones varios días después. Le contamos qué dicen los expertos.



Por un lado, el centro especializado en terapia de balance y compensación del sistema nervioso, Balance Estibular Rehab, indicó que “la población con niveles de ansiedad cotidianos y estrés postemblor es más propensa a tener mayores síntomas de mareos", dado que esta situación provoca una alerta en el cuerpo al sentirla como una amenaza.



(Además: ¿Cómo evacuar a su gato en caso de un sismo? Siga estos consejos).



“Es normal, en nuestro oído se encuentra un sistema del equilibrio que es el primero que nos alerta de que algo está pasando. De pronto se demora en sentir el movimiento el cuerpo, pero el primero que se alerta es el oído”, explicó a EL TIEMPO la doctora Katherine Pérez León, quien también es especialista en terapias alternativas.

Sí, queda con esa sensación, como una inflamación, como hacer de cuenta un golpe. Queda el oído inflamado y hay que esperar a que empiece a desinflamar y a controlar ese tema del equilibrio FACEBOOK

TWITTER

“Quedamos con esa sensibilidad, ya que los primeros sismos que sentimos fueron bastante fuertes. Además, hoy tembló en la mañana y anoche también, aunque fueron más leves y no se tuvo esa sensación tan fuerte para que sea percibido por nuestro cuerpo, pero sí por el oído o nuestra parte cerebral”, agregó.



Luego de esto, el oído queda inflamado y, por lo tanto, es más susceptible al ruido: “Sí, queda con esa sensación, como una inflamación, como hacer de cuenta un golpe. Queda el oído inflamado y hay que esperar a que empiece a desinflamar y a controlar ese tema del equilibrio”.



(De su interés: 'Terremotos lentos': qué son y cómo ayudan a la ciencia a anticipar grandes sismos).



La doctora Pérez recomienda acudir al médico si esta sensación se convierte en algo constante, si nota que no puede mantener el equilibrio, escucha zumbidos o pitidos en los oídos, ya que se estaría convirtiendo en algo patológico que un profesional debe evaluar.



“Ya es diferente que se vuelva constante, estando sentados, acostados o de pie. Entonces hay que revisarlo, ya no es algo normal”, recalcó.

¿Qué puede hacer para disminuir esta sensación?

Facebook Twitter Linkedin

Si estos ruidos ya afectan su cotidianidad, debe consultar con su médico. Foto: iStock

La doctora Pérez explicó que la inflamación en el oído irá disminuyendo con el paso de los días por sí sola. Sin embargo, señaló que hay hábitos que pueden hacer que la sensación se prolongue o se sienta más.



Por ejemplo, el uso prolongado o constante de audífonos puede hacer que el oído, que ya está susceptible, sea más sensible. Por lo que aconseja disminuir su uso, por ejemplo, optando por usar el altavoz. También recomienda evitar molestarse o frotarse los oídos con las manos o con copitos o herramientas similares.



“El ruido de la calle también afecta un poco, se siente más sensible por un pito, una alarma, etc.; pero es porque estamos supersensibles en este momento, que no es malo”, señaló.



(En otros temas: Temblor: ¿por qué alerta de Google llega segundos antes de un sismo? Esta es la razón).

¿Por cuánto tiempo su oído estará más sensible?

La doctora también indicó que es necesario darle tiempo al oído para que se recupere, ya que más o menos de 15 a 20 días podemos durar con la molestia. Además, si sigue temblando, se puede seguir prolongando el estado.



Como consejo, la doctora también aseguró que en los momentos en los que experimente el mareo hay que “tratar de manejarlo siempre con la mayor tranquilidad. En ese momento hay que respirar profundo porque uno también se agita, se agobia, no llega suficiente oxígeno al cerebro y es cuando podemos sufrir algún desmayo o caída”.

También puede afectar sus emociones

La doctora Pérez también aseguró que el tema emocional también se puede ver afectado, ya que los eventos sísmicos pueden generar ansiedad y preocupación para quienes nos atemorizamos por esto.



“Todo eso todo se va acumulando y pues también nos va a intensificar esas emociones de estrés, tensión y ansiedad”, dijo.



Para tratar de controlar esto, de nuevo recomienda respirar, dedicar algún espacio a la meditación e, incluso, acudir a algún tipo de terapia alternativa si el tema es de su interés.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO

-Lo que se sabe de mujer que cayó por ventana en Bogotá: hizo llamada y estaba encerrada

-¿Qué diferencia hay entre terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico?

-¿Qué es el 'triángulo de la vida' y cómo protegerse en casa durante un fuerte temblor?