El Ministerio de Salud (MINSA) y el Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Perú, emitieron una alerta por un aumento inusual de casos confirmados de Síndrome de Guillain Barré (SGB) en algunos departamentos del vecino país, que superaba el registro histórico de casos mensuales notificados en los últimos dos años a excepción de lo observado en el año 2019, cuando Perú tuvo un brote de esta enfermedad y confirmó 900 casos a nivel nacional.



Ante esta situación, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió las correspondientes alertas en la región para la vigilancia del SGB. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud de Colombia, aseguró que el país no vive un aumento de casos y emitió recomendaciones a prestadores de servicios de salud y secretarías de salud en todo el territorio nacional para que se fortalezca la vigilancia de los casos de SGB.



Giovanny Rubiano García, director general del INS, expresó: “Aunque la situación en

Colombia no es de preocupación y el incremento de casos de síndrome de Guillain-Barre notificado por Perú tiene un alcance por ahora local, desde el Instituto Nacional de Salud hemos emitido recomendaciones a IPS, EPS y secretarías de salud para mantener la vigilancia activa de casos que pudiesen presentarse. Recordemos que Colombia es endémico para enfermedades transmitidas por vectores como son el zika, el dengue y el chicunguña que se relacionan con el síndrome de Guillain-Barre por sus efectos en las personas”.



Desde la dirección de vigilancia en salud pública, el INS ha descrito que el aumento de

casos en el vecino país, se ha dado especialmente en dos departamentos: Libertad y Perú. Situación que ya se había presentado en 2019 y cuyo origen fue también por una bacteria.

Síndrome de Guillain-Barré. Foto: iStock

Franklyn Prieto, director de Vigilancia en Salud Pública del INS, comentó: “en un gran número de los nuevos casos notificados en este último brote en Perú, se ha identificado la bacteria que los originó. Especialmente en los dos departamentos más afectados que son Libertad y Perú. En otros la fuente de infección aún no es clara”.



Sin embargo, estos factores permiten concluir que “por ahora es un problema muy local”, explicó el director de vigilancia del INS, quien agregó que como ya se conoce la fuente de infección en gran parte de los casos, se hace muy importante recordar a las IPS y profesionales médicos la notificación de los casos. “Hoy se hace, pero solo si se trata de menores de 15 años y para identificar polio, que es una enfermedad asociada al SGB por sus efectos en la salud de las personas; o en el caso de personas mayores, para que accedan a atención como enfermedad huérfana o rara”.



Desde 2016 hasta la primera semana de julio de 2023, se han notificado al Sistema de

Vigilancia en Salud Pública del INS Colombia, SIVIGILA, un total de 3.122 casos de SGB,

con un mínimo de 268 casos en 2016 y un máximo de 569 en 2019. Al comparar y revisar la notificación de este año y final del semestre anterior, no se ve un aumento significativo de los casos, por el contrario, se observa una reducción en la notificación en 2023 (promedio 2019-2022: 251 casos /2023: 198 casos).



En tanto que, gracias al monitoreo permanente que puede hacer el país, “sabemos que

desde 2016 se han notificado un poco más de 3 mil casos y no hemos reportado aumento importante durante este año, ni finales del semestre pasado. Eso nos permite tener la seguridad que Colombia no está viviendo, aumento de casos y hemos hecho

recomendaciones para que la vigilancia se fortalezca a lo largo y ancho del país”, concluyó Prieto.



Franklyn Prieto explicó cómo funciona el sistema de vigilancia en Colombia y las

recomendaciones a prestadores y autoridades sanitarias locales. “Cuando hay un

comportamiento inusual de la vigilancia, el INS no crea nuevas formas de vigilancia, lo

que hace es optimizar la información ya existente en su sistema de información”.

En Colombia, el SGB es captado de tres formas:

1. A partir de la vigilancia de la parálisis facial aguda que es la forma en que vigilamos la poliomielitis. Todos los niños menores de quince años con parálisis son evaluados para polio y esto nos permite saber si hay incremento de SGB.



2. Las personas con enfermedades raras o huérfanas porque nos permite identificar un potencial aumento de casos.



3. Las personas con enfermedades arbovirales para ver si se encuentra alguna relación de casos de SGB con la presentación de dengue, zika y chicunguña.



De los casos notificados en 2023, el 54 % se presentó en hombres, con edades entre 1 y 94 años y mediana de 52 años; el 88,8 % (176) de los casos se notificaron en mayores de 18 años. Según entidad territorial de residencia no se observa aumento significativo de casos en ningún departamento de Colombia.



Pese a que la situación por ahora no registra alarmas para el país, se recomendó para la vigilancia en salud pública:



1. Continuar con el fortalecimiento de capacidades en las entidades territoriales, IPS y Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) para la correcta y oportuna notificación de los casos de enfermedades huérfanas al Sivigila, en especial en departamentos fronterizos con el Perú.



2. Realizar búsqueda activa Institucional por periodo cuando se presente ausencia en la notificación de casos de SGB. 3. Realizar cruces de información con las bases de datos de dengue, zika y parálisis flácida aguda para verificar si hay casos con diagnóstico de SGB que no se hayan notificado para el evento enfermedades huérfanas, como parte del proceso de vigilancia liderado por las secretarías departamentales y locales de salud.



Y por último, se recomienda mantener monitoreo permanente de la vigilancia, análisis de comportamientos inusuales y activación del mecanismo de respuesta inmediata y salas de análisis del riesgo ante la identificación de cambios en el comportamiento de algunos de los eventos de interés en salud pública mencionados y que están relacionados con el SGB.

