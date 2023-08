La fatiga crónica es una afectación que se da entre el 2 y el 6 % de la población de países desarrollados, de acuerdo con 'Rtve'.



Según la Organización Mundial de la Salud, luego de la pandemia del Covid-19 el problema de la fatiga crónica se da en personas con fibromialgia y otros pacientes que adquirieron el virus, sin embargo, no existen pruebas concluyentes al respecto.



Por esta razón, los profesionales de la salud no han encontrado los tratamientos adecuados para esta afectación, por lo que muchos de los pacientes a los que se le ha diagnosticado no entienden lo que les sucede.

A pesar de que la fatiga crónica se conoce desde muchos años atrás, además del cansancio, se acompaña de varios síntomas como niebla mental, malestar después de realizar algún tipo de esfuerzo físico, dolores musculares, articulares, de cabeza y un bajo estado de ánimo.



Aunque se cree que esta afectación está más relacionada con situaciones emocionales y cognitivas, también tiene que ver con el aumento de sustancias pro inflamatorias en el organismo por una activación exagerada en el sistema defensivo.



Los investigadores del tema han relacionado este mal con la alteración de la microbiota intestinal, que es el ecosistema de microorganismos y las bacterias buenas que viven en el intestino. Estas bacterias se alimentan de todo lo que una persona ingiere y a su vez estas generan varias sustancias útiles que son necesarias para la salud.



De acuerdo con los especialistas, cuando se generan cambios negativos en esta microbiota se podrían estar desatando desequilibrios en los sistemas cognitivos y emocionales que podrían desencadenar una fatiga crónica.

Cuando esto ocurre, las sustancias pro inflamatorias poseen la capacidad de llegar al cerebro y modificar las funciones de la microglia, que son las células que colaboran en la actividad de las neuronas, lo que desencadena varias acciones inflamatorias en el cerebro.



Puesto que no se presentan síntomas de dolor, la inflamación tiene una respuesta diferente con resultados como cansancio, depresión, fatiga, falta de motivación, niebla mental, somnolencia, entre otros.



De acuerdo con 'Rtve', a pesar de los múltiples estudios que se han suscitado al respecto, no existen respuestas concluyentes, no obstante, se ha podido establecer que cambios significativos en la microbiota, puede afectar el sistema inmune, causando la inflamación en el cerebro, lo que tome fuerza la relación que existe entre lo que ocurre en el intestino y la salud mental.

Relación intestino - cerebro

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Cornell -Nueva York-, las personas con fatiga crónica no solo presentan una microbiota alterada y menor, sino que también tienen mayor permeabilidad intestinal. Esta hipermeabilidad puede estar relacionada con la inflamación de los pacientes.



Otra investigación concluyó que la proliferación de algunas bacterias en el intestino delgado también puede desencadenar alteraciones cognitivas.

¿Qué es la 'fatiga por decisión'?

