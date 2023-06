Al Síndrome de Dravet también se le conoce como Epilepsia Mioclónica Severa de la Infancia (SMEI). Este trastorno del neurodesarrollo se caracteriza por una epilepsia severa resistente al tratamiento que se expresa desde los primeros meses de nacimiento.



Es una enfermedad rara, pues afecta a uno de cada 16 mil nacimientos, según cifras de la Fundación Síndrome de Dravet.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de tendencias, curiosas, divertidas e increíbles. Únase acá.

Alrededor del 80 por ciento de los pacientes diagnosticados con Síndrome de Dravet tiene una mutación en el gen SCN1A, pero este no es indicador de la gravedad de la enfermedad.



Como explica el portal Cinfa Salud, el 90 % de las mutaciones del SCN1A no se han heredado y no las tienen los padres del paciente. Por el contrario, del 4 % al 10 % de las mutaciones del SCN1A sí se heredan de los progenitores.



Lea también: (Características del VIH: Conozca los tipos, subtipos y grupos de este virus)



Las mutaciones en el gen SCN1A también se asocian con migrañas, convulsiones febriles o epilepsia generalizada con convulsiones.



La mortalidad asociada al síndrome de Dravet ha sido descrita en los últimos estudios con porcentajes alrededor del 15 %, debido principalmente a la muerte súbita inesperada en la epilepsia, convulsiones prolongadas y accidentes relacionados con convulsiones como ahogamiento e infecciones, pero según la fundación este panorama parece estar mejorando.

Facebook Twitter Linkedin

El síndrome de Dravet es una enfermedad rara que afecta a 1 de cada 16 mil nacimientos. Foto: iStock

Los síntomas del síndrome de Davert

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, las señales de este síndrome son:



- Crisis frecuentes, que incluyen fiebre, convulsiones, infecciones crónicas, dificultades para dormir.



- Estancamiento en el desarrollo cognitivo y aparición de problemas conductuales como hiperactividad, trastornos de comunicación, etc., que dificultan la escolarización.



- Problemas asociados como trastornos ortopédicos.



- Dificultades con el equilibrio y el movimiento.



Siga leyendo: (¿Cuántas ETS puede tener una persona al mismo tiempo?)



La edad de aparición de la enfermedad se sitúa entre los cuatro y los 12 meses de vida, caracterizándose por crisis epilépticas largas si hay fiebre o en ocasiones en ausencia de esta.

@alexaromero3188 Que es el Síndrome de Dravet 🤔🤔. - Es importante una detección oportuna!!👩🏼‍⚕️🧠🤒 ♬ sonido original - Alexa_romero

Tratamiento

Es una enfermedad muy difícil de tratar, de acuerdo con la clínica mencionada, pues por su agresividad son muy pocos los pacientes que consiguen eliminar las crisis por completo con el tratamiento.



Le puede interesar: (Estas son las enfermedades de transmisión sexual menos comunes en Colombia)

Por otro lado, hay una serie de fármacos, como algunos antiepilépticos, que se usan, pero otros pueden empeorar las crisis en estos pacientes.



"Las opciones de tratamiento actuales son limitadas, y el cuidado constante requerido para una persona que padece el síndrome de Dravet afecta gravemente la calidad de vida del paciente y la familia", apunta la Fundación Síndrome de Dravet en su blog.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias de salud en EL TIEMPO