Sin EPS, alcaldes serían los entutelados en nuevo sistema de salud si pasa la reforma

Si bien el proyecto de reforma de la salud atraviesa actualmente un momento crítico, y estaría virtualmente hundida en la Comisión Séptima del Senado, lo cierto es que lo que se propone en la iniciativa todavía está sujeto a discusión dado que aún tiene posibilidades de ser debatida.

Es por eso que este lunes y buscando conocer el impacto que esta iniciativa tiene para las regiones, la Universidad de la Sabana en conjunto con Acemi y EL TIEMPO desarrollaron el foro ‘Futuros impactos de la reforma de la salud en los entes territoriales’.

En el encuentro se desarrollaron varias discusiones entre expertos sobre cómo el proyecto cambia, en muchos casos de forma negativa, las responsabilidades asignadas a las ciudades y departamentos del país en el nuevo modelo propuesto por el Gobierno.

En ese sentido, una de las grandes conclusiones fue que hay una debilidad de gobernanza y gestión territorial en el modelo que propone la reforma de la salud. Dicho análisis surgió en un panel en el que participaron el representante a la Cámara, Andrés Forero; el presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de la Sabana, Enrique Bayer Tamayo; el director jurídico de Asocapitales, Everaldo Lamprea Montealegre; y el director de investigaciones de la facultad de medicina de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández.

Asistentes al foro ‘Futuros impactos de la reforma de la salud en los entes territoriales’. Foto:Universidad de la Sabana Compartir

El representante a la Cámara Andrés Forero enfatizó en que una de las grandes problemáticas del proyecto de reforma es que en lugar de simplificar el sistema, la iniciativa lo que hace es complejizarlo. Además, no se sabe cómo se van a evitar los excesos en el gasto en salud, algo que el actual sistema sí tiene capacidad de hacer.

Sumado a ello, Forero destacó que aun en caso de que se lograra aprobar el proyecto, dados los tiempos, su implementación quedaría en manos del próximo Gobierno que tendría que sortear un proyecto altamente cuestionado y fraccionado en cuanto a sus mandatos.

Por su parte Luis Jorge Hernández, director de investigaciones de la facultad de medicina de la Universidad de los Andes, destacó que es claro que la UPC no alcanza y que dado que la población colombiana se ha venido envejeciendo y que exige más gastos en salud se requiere un cambio en el sistema.

Sin embargo, entregar a la Adres como entidad única el manejo centralizado de más de 80 billones de pesos que es lo que supone los recursos de la salud implica un elevado riesgo financiero. Para él, “los alcaldes tienen miedo” porque el proyecto les pone más responsabilidades, pero le da el manejo de los recursos a la Adres. “Hay una gran debilidad en el sistema de lo que es gobernanza”, resaltó Hernández.

Ante ello, Everaldo Lamprea Montealegre, director jurídico de Asocapitales, enfatizó en que en el nuevo sistema los más afectados serán las entidades territoriales, que terminan en “una tormenta perfecta” en la cual probablemente los alcaldes y otros líderes de entidades territoriales sean los entutelados cuando el sistema falle.

“La reforma actual al sistema de salud lo que genera es unos retos en cabeza de la Adres muy difíciles de cumplir. Esa centralización de los recursos no tiene una capacidad de cumplirse desde la Adres. En la pandemia aprendimos que los primeros en responder son los alcaldes, no los gobernadores, no el ministro, y aquí estamos viendo como los recursos pasan a una cuenta en cabeza de la Adres y todo esto se va a tener que invertir en el equipamiento de los CAPS. Estos CAPS van a tener un efecto en dominó para las entidades territoriales. Los primeros que vana tener que la cara son los alcaldes. (...) Tenemos un escenario de tormenta perfecta. Los que vana terminar entutelados van a ser los alcaldes y entidades de salud territorial”, enfatizó Lamprea.

El director jurídico de Asocapitales, Everaldo Lamprea Montealegre, hoy durante foro ‘Futuros impactos de la reforma de la salud en los entes territoriales’. Foto:Universidad de la Sabana Compartir

Finalmente Enrique Bayer, el presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de la Sabana, Enrique Bayer Tamayo, la gran preocupación está en la “atomización” de la atención, es decir “no saber quién, cómo y cuándo” tiene las responsabilidades.

“No hay claridad absoluta de la responsabilidad. Esto genera un replanteamiento total de cómo va a ser la gobernanza. Se deja muchísimo a la reglamentación posterior, en un tema tan vital como la salud no se puede dejar ese espacio”, resaltó Bayer.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET