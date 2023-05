Un estudio reciente de la edición número once del barómetro 'Los españoles y el sexo', revela que 1 de cada 3 habitantes, desconoce el estado de la salud de la persona con la que practica sexo. También señala la encuesta que el uso del preservativo se ha reducido especialmente en jóvenes entre 18 y 26 años, con respecto a los años 2021-22.



Sin embargo un 58 por ciento de los jóvenes reconoce usar el preservativo, a la hora de la jornada en el catre, dato que se situaba en 62 por ciento en el mismo año y en 2019 en un 59 por ciento.



La investigación asegura además, que la pandemia de covid influyó en que se extremaran las precauciones en las relaciones sexuales, pero ya a finales del 2021, más del 76 por ciento aseguraba conocer bien el estado de salud de la persona con la que tenía sexo, pero desde entonces el porcentaje ha descendido, hasta un 66 por ciento.



Un dato interesante es el uso de preservativo en el sexo oral, porque solo un 6 por ciento de los españoles lo usa y un 40 asegura no usarlo, por practicarlo con su pareja estable y no tener riesgo de contagio.



Pero este mismo trabajo señala que el 95 por ciento de los españoles asegura haberse masturbado en algún momento de su vida y solo un 3 por ciento de los entrevistados asegura tener sexo todos los días.



Otra de las conclusiones del estudio está la relacionada con la responsabilidad sexoafectiva, porque 4 de cada 10 españoles se ha sentido solo, vacío o triste al tener sexo esporádico sin vínculo afectivo. Pero lo bueno es que la gran mayoría considera indispensable conocer a la otra persona para tener relaciones sexuales y 8 de cada 10, busca crear vínculos afectivos, antes de meterse en el catre.



En Colombia, la situación tampoco es alentadora. Un estudio de marzo del 2020 realizado por la Fundación Konrad Lorenz y publicado en la Revista Journal of Sex Research, evidenció una realidad preocupante, porque a la hora de usar preservativo, la mayoría de los colombianos comete decenas de errores.



Un 70 por ciento no revisa si está en buenas condiciones, el 47 por ciento pierde la erección mientras se lo pone y el 30 no sabe qué pasó con el preservativo durante la jornada.



Lo más grave es que el 40 por ciento de los hombres asegura no usarlo, porque se sienten incómodos en la planta baja y en cuanto a los jóvenes, solo un 22 por ciento lo usa durante la encamada.



Así que después de ver los resultados de estas dos investigaciones, el mejor consejo es tomar precauciones y prevenir la transmisión de enfermedades que le puedan robar esos momentos especiales. No se desprenda del preservativo y asegure una buena encamada sin tropiezos.



Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO