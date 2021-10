Aumentan las muertes de madres gestantes por covid-19 en Colombia

En el 2020 se reportaron 49 madres gestantes fallecidas, mientras que en lo corrido del 2021 se han reportado 203.



Un estudio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades señala que las mujeres en estado de embarazo afectadas por el virus pueden sufrir de un parto prematuro y distintos síntomas perjudiciales para su embarazo.



A pesar de los distintos esfuerzos que se han logrado por controlar y superar la pandemia, las mujeres en estado de embarazo siguen estando en alto riesgo de contagiarse por miedo a que la vacuna genere efectos secundarios. Según informes del Instituto Nacional de Salud, entre enero y septiembre de 2021, en Colombia las madres gestantes representaron un incremento del 314% en fallecimientos en comparación con el año pasado.



“Las madres gestantes corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del covid- 19, por lo que pueden sufrir de un parto prematuro, además, de distintos efectos adversos para su embarazo”, explica el doctor Uriel Castro, Médico Auditor de Ecoopos EPS.



Según Castro, durante el embarazo las mujeres son más vulnerables a las infecciones y los virus debido a los cambios en su sistema inmune. Existen modificaciones fisiológicas tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa, esto hace a la mujer más propensa a ciertos virus, por lo que es importante que este grupo poblacional se aplique la vacuna contra el covid-19 de manera oportuna.



Existen varios mitos actualmente sobre las vacunas contra el covid-19 en madres gestantes como, por ejemplo, que no son seguras para mujeres en estado de embarazo porque la vacuna atraviesa la placenta. Otro mito recurrente es que las mujeres que están amamantando deben esperar para aplicarse la vacuna y no se la deben aplicar en el primer trimestre. Este tipo de versiones sobre la aplicación de vacunas en este segmento de la población evita que las mujeres se inmunicen y, por tanto, ponen en riesgo su vida y la de los bebés.



Al respecto, cabe aclarar que alrededor de 139.000 mujeres en estado de embarazo que han recibido la vacuna en Estados Unidos no han generado ningún tipo de afección para las madres, lactantes o sus bebés.



Adicionalmente, Castro afirma que las mujeres en embarazo pueden recibir las vacunas covid-19 y seguir amamantando dado que investigaciones sostienen que durante el embarazo los anticuerpos protectores estimulados por la vacuna pueden pasarse a través de la leche materna y ayudar a proteger al bebé de los virus.



“Los efectos secundarios de la vacunación son signos normales en el cuerpo de una persona que está creando su protección y deberían desaparecer en pocos días”, mencionó.

