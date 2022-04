Según el último registro epidemiológico del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al 16 de abril, un promedio de 1,2 mujeres gestantes han muerto durante cada día de este 2022.



(De su interés: Madres en Colombia: muy jóvenes y con poca educación)



Según ese mismo boletín, hasta la semana 15 de este año habían muerto 134 mujeres gestantes, apenas 4 menos de las 139 reportadas en 2021 para esta misma fecha.



(Además: Maternidad subrogada, una opción cada vez más conocida en el país)

Un estudio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades señaló recientemente que las mujeres en estado de embarazo afectadas por el virus pueden sufrir de un parto prematuro y distintos síntomas perjudiciales para su embarazo.



(De su interés: ¿Qué cosas no se deben hacer al amamantar a su bebé?)



A pesar de que actualmente los indicadores de la pandemia son favorables, las mujeres en estado de embarazo siguen estando en alto riesgo de contagiarse por las bajas tasas de vacunación.



Según expertos, las madres gestantes corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del covid- 19, por lo que pueden sufrir de un parto prematuro, además de distintos efectos adversos para su embarazo.



Durante el embarazo las mujeres son más vulnerables a las infecciones y los virus debido a los cambios en su sistema inmune. Existen modificaciones fisiológicas tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa, esto hace a la mujer más propensa a ciertos virus, por lo que es importante que este grupo poblacional se aplique la vacuna contra el covid-19 de manera oportuna.



Existen varios mitos actualmente sobre las vacunas contra el covid-19 en madres gestantes como, por ejemplo, que no son seguras para mujeres en estado de embarazo porque la vacuna atraviesa la placenta. Otro mito recurrente es que las mujeres que están amamantando deben esperar para aplicarse la vacuna y no se la deben aplicar en el primer trimestre.



(Lea también: El biberón supone una fuente importante de ingesta de microplásticos)



Este tipo de versiones sobre la aplicación de vacunas en este segmento de la población evita que las mujeres se inmunicen y, por tanto, ponen en riesgo su vida y la de los bebés.

Más noticias de Salud

-¿Por qué no hay más mujeres en la ciencia y la tecnología?

​-Los úteros de alquiler, un debate a medio gestar en el país