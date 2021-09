Consejos para fortalecer el cerebro en época de pandemia

El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Es el encargado de hacer que todo el organismo funcione de forma correcta. Está compuesto por millones de redes extremadamente complejas de neuronas. De estas conexiones depende la memoria, el habla, el aprendizaje de nuevas habilidades, el pensamiento, los movimientos conscientes y todo el funcionamiento de la mente.



(Siga leyendo: Eventos adversos de vacunas son apenas el 0,05 por ciento, según el Invima)

Estas conexiones entre neuronas se desarrollan y modifican a lo largo de la vida de acuerdo al aprendizaje y a las experiencias de una persona. A raíz de la pandemia, los contextos han tenido que adaptarse progresivamente a situaciones que los seres humanos nunca habían experimentado, de ahí que sea fundamental crear conciencia sobre la importancia de mantener un cerebro sano.



(Le podría interesar:Más de un millón de vacunas de Moderna llegarán a Colombia este jueves )



La Fundación Colombiana del Corazón y la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular han creado la campana “Usa tu corazón para vencer el corazón” en la que se privilegia la práctica de una vida sana que contribuya a la cultura del pensamiento positivo y la conciencia plena.



En este sentido, han planteado siete consejos para mantener un cerebro sano:



# 1: SOMOS SERES SOCIALES

Es importante mantener el aislamiento y la distancia requerida por los organismos de control durante la pandemia por covid-19, pero sin perder el contacto con los demás. El humano por esencia es un ser social, necesita comunicación e interacción, por lo tanto, es necesario conversar o de tener contacto con otras personas. En este sentido, se recomienda llamar a los amigos, a las personas cercanas, a la familia y mantener cualquier comunicación que aporte riqueza y bienestar a su vida.



(Además: ¿Sabe qué es y qué causa la parálisis del sueño?)



# 2: OPTIMISMO

El entorno cambia constantemente y las personas deben poder adaptarse a nuevos contextos y escenarios. La pandemia propone realidades que se deben aprender y replantearse mediante la cultura del pensamiento positivo. El optimismo en estas circunstancias resulta ser favorable a la adaptabilidad porque este tipo de pensamiento libera hormonas como endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina, conformando un “cuarteto de la felicidad”.



¿Qué recomendaciones podría seguir para alcanzar el “cuarteto de la felicidad”?



Endorfinas: practique un hobbie. No se dedique solo al trabajo o a una cosa específica. Haga otra actividad que lo divierta como sonreír, cantar, bailar, trabajar en equipo.



Serotonina: agradezca todos los días, hable con un amigo, disfrute de estar en contacto con la naturaleza. También puede recordar momentos felices, mirar fotos antiguas o tomar el sol.



Dopamina: asegúrese de dormir 7 u 8 horas diarias, celebre sus logros y practique actividad física.



Oxitocina: Ofrezca un abrazo a alguien cercano, acaricie a su mascota, tenga gestos de generosidad con otros.



Precisa la Asociación Americana de Psicología en su boletín periódico “que las personas que tienen una visión positiva de la vida tienen un mayor bienestar psicológico y ese bienestar disminuye hasta un 50% el sufrir de enfermedades cardiovasculares”, lo que resulta muy significativo.



#3: EJERCICIO

El ejercicio es bueno para el cuerpo y es clave para el cerebro. Las personas que hacen ejercicio diario suelen tener un estado de ánimo diferente, son más creativas y hay una mejor condición en el hipocampo, lo que genera que la memoria inmediata se conserve más fácilmente. El ejercicio también está asociado a la creación de más conexiones en el cerebro.



(Le recomendamos consultar:Llegarán 1,4 millones de dosis de Moderna con certificado de calidad)



#4: MENTE ACTIVA

Mantener la mente activa es importante y para lograrlo se pueden probar cosas sencillas como cambiar de tema en una charla o rehacer una rutina. Ideal leer un libro, que enriquezca el pensamiento, que sea alegre y que no genere tensiones o malas sensaciones. Se debe alimentar el cerebro con cosas positivas, como por ejemplo, tener conversaciones interesantes, evitar hablar mal de otros y no frecuentar personas que lo llenen de negativismo.



#5: DORMIR BIEN

Dormir bien es el mejor de los alimentos para el cerebro. Dormir lo suficiente activa los neurotransmisores, el metabolismo y estimula la memoria.



(Le puede interesar: Bacterias de la boca podrían favorecer la aparición de Alzheimer)



#6: COMER BIEN

Es absolutamente importante comer bien. La glucosa es el combustible del cerebro, siempre y cuando sea de buena calidad en carbohidratos. Una buena alimentación genera una buena capacidad de concentración, protege la memoria, mejora el raciocinio, etc.



Es fundamental mantenerse hidratado con agua o té verde. Consumir vegetales de hoja verde, arándanos, cacao, nueces, almendras, pistacho, y alimentos con omegas.



(De su interés: Pfizer entrega datos iniciales sobre la vacuna de covid-19 en niños)



#7: EVITAR EL ESTRÉS

No parece tan fácil. Hay situaciones que no ayudan en contextos familiares o de trabajo que hacen difícil no estresarse. Sin embargo, la mente es capaz de todo y se puede entrenar. Una técnica maravillosa es el Mindfulness, que permite mantener la atención plena en el presente con aceptación.

Más noticias de Salud

-Se han girado $101.991 millones a 6.101 médicos residentes en todo el país



-OMS avaló el uso de dos anticuerpos monoclonales contra el covid-19