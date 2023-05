Dormir un rato durante el día es uno de los placeres de la vida, pues es un lapso corto de tiempo en el que hay relajación y se recargan energías para continuar con la jornada. Especialistas en salud recomiendan las siestas por los beneficios que traen, sin embargo, pueden ser dañinas si estas toman más de 30 minutos.



La revista Obesity publicó un estudio realizado en más de 3.000 adultos de una población mediterránea que suele tomar siestas. Los resultados arrojaron que quienes toman siestas de más de media hora, justo al medio día, tienen índices de masa corporal elevados, presión arterial alta y afecciones relacionadas con enfermedades cardíacas y diabetes.

Por otro lado, con las personas, que controlan sus períodos de sueño diurnos y tienen sesiones cortas, ocurre todo lo contrario. Estas, tienen menor probabilidad de mostrar presió arterial sistólica elevada en comparación con quienes no toman siestas.



La autora principal del estudio, Marta Garaulet dijo: "No todas las siestas son iguales. La cantidad de tiempo, la posición del sueño y otros factores específicos pueden afectar los resultados de salud de una siesta".



Sobre la investigación

En la Universidad de Murcia, España, se analizaron las costubres de 3.275 adultos para determinar sus características metabólicas, recoger detalles sobre siestas y otros componentes del estilo de vida de las personas que descansan más de lo saludable.



Las categorías en las que se dividió la muestra fueron dos: quienes toman siestas de más de 30 minutos y que resultaron con un índice de masa corporal más alto, junto con más probabilidades de tener síndrome metabólico, valores elevados en la circunferencia de cintura, niveles notables de glucosa en ayunas, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica altas; y quienes descansan menos de media hora, que no corren los mismos riesgos de salud.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo El Tiempo