¿Siente dolor? Cuidado: el estrés es uno de los factores que más influye en su aumento

Vivir con dolores que dificultan el disfrute del día se ha convertido en una experiencia común para al menos tres de cada diez personas en todo el mundo.



La incidencia global del dolor ha experimentado un marcado aumento en la última década, alcanzando un preocupante 32,1%, según datos recopilados en el estudio 'Tendencias del dolor y disparidades en su crecimiento', realizado en 146 países desde 2009 hasta 2021.

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define el dolor como "una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada, o similar a la asociada, a una lesión tisular (daño en un tejido) real o potencial".



Este crecimiento alarmante del dolor en todo el mundo se atribuye a varios factores principales. El estrés, la falta de optimismo, el envejecimiento de la población y los estímulos estresantes relacionados con dificultades económicas son algunos de los elementos que contribuyen a esta preocupante tendencia.



En América Latina, la situación es igualmente grave, con un informe de la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor (FEDELAT) que revela que entre un 27% y un 42% de los latinoamericanos sufren de dolor crónico.



Este tipo de dolor crónico se ha convertido en una de las principales razones de consulta en atención primaria en la región.

"El dolor crónico afecta la calidad de vida, la capacidad para trabajar, el estado de ánimo, las relaciones familiares y sociales, así como la calidad del sueño. Incluso puede causar depresión, dado que aquellos que lo padecen pueden modificar su percepción de sí mismos, experimentar cambios abruptos de humor y desorganizar su estilo de vida al permanecer inactivos durante largos períodos", dijo el Dr. Diego Bashkansky, director médico corporativo de Adium, una compañía farmacéutica líder en Latinoamérica.



Transformar esta realidad se ha convertido en un desafío no solo para los médicos sino para toda la sociedad, ya que, por diversas razones culturales, religiosas, actitudes de la comunidad, profesionales de la salud, y motivos políticos y económicos, el dolor a menudo no recibe el tratamiento adecuado, agregó Bashkansky.

Una de las principales barreras en América Latina es la falta de conciencia sobre las opciones de tratamiento y la escasa formación en el manejo del dolor para médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud.



Por esta razón, se ha destacado la importancia de desarrollar campañas educativas que brinden opciones a quienes sufren de dolor crónico, con el objetivo de permitirles llevar una vida más activa y con menos limitaciones.



Para abordar este problema global, se han creado diversas guías para el manejo del dolor, como la de la IASP en 2015 y la del National Institute of Health and Care Excellence (NICE) en 2017, centrándose especialmente en el dolor neuropático.



Además, se han promovido técnicas psicológicas de relajación, en particular la terapia cognitiva conductual y el biofeedback, que se recomiendan para pacientes en quienes se detectan factores emocionales subyacentes.



El Dr. Bashkansky concluyó enfatizando que "el dolor es una cuestión fisiológica, biológica y personal, y aunque es una experiencia subjetiva, se puede reducir e incluso eliminar, permitiendo a las personas vivir una vida más activa y con menos limitaciones. Transformar el dolor en alivio y bienestar debe ser una prioridad a nivel individual, familiar, social y mundial, gracias a intervenciones multidisciplinarias que involucren terapias físicas, farmacológicas y conductuales".

