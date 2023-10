‘Todos los sistemas de salud del mundo están en crisis por los altos costos’

El Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) ubicado en São Paulo (Brasil) es, sin lugar a dudas, el mejor centro de salud de la región y uno de los mejores del mundo. En el Ranking de Clínicas y Hospitales de 2020 de la revista Forbes, el HIAE obtuvo el décimo-séptimo puesto mundial, y el primer puesto latinoamericano. Además, durante más de media década ha sido siempre el primero en el ranking que realiza AméricaEconomía de los mejores hospitales y clínicas de la región. Y en el ranking de los hospitales mejor equipados de Brasil 2020, el HIAE fue el que más equipos quirúrgicos tenía (276), más del doble que el siguiente en la lista.



Fundado en 1971, el HIAE ha apostado siempre por la innovación como un factor esencial para la sostenibilidad en la prestación de los servicios de salud. Es así como, por ejemplo, usan algoritmos para ordenar sus 626 camas disponibles y mejorar la capacidad de programación quirúrgica. Tan solo eso les ha permitido realizar 4.000 cirugías más que antes. Pero la investigación también ha sido clave, pues gracias a sus más de 4.235 médicos de tiempo completo, tan solo en 2021 produjo 1.969 papers de investigación.

En entrevista, Sidney Klajner, presidente de la Sociedad Benéfica Israelita Brasilera Albert Einstein, explica que para ser sostenible, la prestación del servicio de salud debe estar siempre enfocada en el paciente, los prestadores de salud y la innovación como ejes fundamentales. Klajner, quien hizo parte del 8º Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud, realizado en Santiago de Chile y de donde surge esta entrevista, cuestiona los modelos de salud de ‘pagos por servicio’ y elogia el trabajo de la Fundación Santa Fe en Colombia.

El Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) está ubicado en São Paulo (Brasil). Foto: Hospital Israelita Albert Einstein

¿Cuáles son los grades desafíos que enfrenta el Hospital Israelita Albert Einstein?

Quizá los mayores retos se basan en nuestro propósito, que es proporcionar vidas más sanas a través del Einstein a todas las personas. Y tenemos una política para ello, una política de calidad. Así que nuestro reto es cumplir nuestra política de calidad. Excelencia médica, con calidad y seguridad del paciente, que es una cuestión fundamental en nuestra organización, pero al mismo tiempo hacer que el sistema sea sostenible.

¿Cómo hacemos sostenible el sistema? Con personas más sanas, por eso para nosotros es clave la prevención en la población y vigilar siempre las prácticas asistenciales adecuadas para evitar el despilfarro en el coste per cápita. Aparte de eso, en cuanto a los empleados también podemos decir que uno de los retos es tener una formación adecuada para todos los profesionales sanitarios. Por eso Einstein invierte tanto en educación, en nuevas titulaciones, en formación de técnicos.

¿En qué debe enfocarse una clínica u hospital si quiere convertirse en uno de las mejores de la región?



Creo que, por encima de todo, tenemos que centrarnos en la calidad de la atención, en el coste adecuado, en el resultado que esto generará a través de las buenas prácticas, pero sobre todo en la credibilidad, en invertir en calidad y seguridad para no desviarnos de lo que se espera de cada práctica asistencial, invertir en formación, en la formación de los empleados que trabajan en el hospital y, sobre todo, tener un sistema ajustado, en el que la atención primaria esté coordinada con la atención secundaria y evite situaciones de emergencia que se pueden evitar.

"Invertimos en tecnología

como herramienta para conseguir nuestro propósito, nuestro objetivo, que es ofrecer salud".

TWITTER

Así que cuando hablamos de una organización sanitaria, de un hospital, tenemos que tener en mente la calidad, y la calidad significa mejores prácticas, estancias más cortas, sostenibilidad y un uso adecuado de la tecnología. Siempre veo la innovación como factor clave, porque si utilizas la mejor y más puntera tecnología, es sin duda una inversión que se verá recompensada con mejores prácticas. En resumen, hay varias áreas de actividad que pueden hacer que una organización destaque, pero en particular creo que elegiría la calidad, los procesos, la sostenibilidad, la seguridad del paciente en términos de la menor duración de la estancia y el mejor resultado.

¿Cómo ve a los prestadores (clínicas y hospitales) de Colombia, que además tiene varias clínicas en el top 10 de América Latina?



Creo que Colombia tiene una medicina de primer nivel. Algunas organizaciones tienen en mente lo que hablamos de calidad y seguridad, y también son socios nuestros en políticas de calidad, pues hacen parte de la Alianza Latinoamericana por la Calidad y la Seguridad y la Búsqueda de la Equidad. Por ejemplo, tenemos a la Fundación Santa Fe dentro de la alianza, que de hecho fue creada en uno de nuestros foros, el Foro de Cartagena en Colombia. La Fundación Santa Fe es un actor muy activo en esto. Estamos muy orgullosos de tenerlos como socios en estas actividades, y son proveedores que realmente se esfuerzan por la calidad, que se esfuerzan por obtener buenos resultados.

El Hospital Israelita Albert Einstein cuenta con 626 camas. Foto: Hospital Israelita Albert Einstein

En general muchos países de la región y el mundo están afrontando crisis en sus sistemas de salud, ¿cómo afrontarlo desde la visión de los prestadores (hospitales y clínicas)?



Hay algunos prestadores que ven la sanidad como un gran negocio que va a dar grandes márgenes para luego entregar ese margen a los inversores y accionistas. Y hay otros prestadores cuyo principal objetivo no es el rendimiento de la inversión, sino la salud. Si esto último no se respeta, tenemos una situación en la que el prestador, en un intento de maximizar su rentabilidad, acaba perjudicando al sistema sanitario, a menudo mediante prácticas que no son las más adecuadas, fomentadas por un modelo de remuneración de pago por servicio (fee for service), que es un modelo de remuneración perverso en el sentido de que fomenta cada vez más el uso del sistema sanitario y no la prestación de salud.

"Los prestadores son parte de estas crisis en el sistema de salud, pero también son parte de la solución a los problemas, especialmente la sostenibilidad".

TWITTER

Es decir, los hospitales y clínicas basadas en el modelo hospitalocéntrico muchas veces, en lugar de garantizar la sostenibilidad del sistema, acaban siendo un factor generador de sobreutilización o de sobreconsumo de salud en el sistema. En resumen, los prestadores son parte de estas crisis en el sistema de salud, pero también son parte de la solución a los problemas, especialmente la sostenibilidad.

En clínicas de gran tamaño, como la de ustedes, ¿cómo asegurar la calidad en la prestación del servicio a los pacientes?

Garantizamos la calidad implantando procesos, barreras, iniciativas que buscan cada vez más la seguridad del paciente y el trabajo en equipo. Obviamente, esto es algo que siempre se perseguirá y que nunca acabará. Cada vez que aparece un nuevo procedimiento, nos aseguramos de que no perjudique al paciente, es decir, que garantice la seguridad, que se garantice la formación para que pueda ser manejado adecuadamente, pero sobre todo que lo miremos como una forma de garantizar la calidad. La política de calidad, en el caso del Einstein, es la política de los cinco objetivos, propuesta por el Institute for Healthcare Improvement (IHI), del que somos socios, y esta política forma parte de nuestras actividades todos los días.

En Colombia, actualmente, hospitales y clínicas enfrentan como en Chile crisis por factores financieros. ¿Cómo enfrentar eso desde su experiencia?



Todos los sistemas de salud del mundo están en crisis por los altos costos. Un coste elevado que muchas veces acaba no reflejándose en la propia salud de la población, y un coste que muchas veces acaba siendo exagerado debido a prácticas asistenciales inadecuadas u obsoletas, o que no previeron el uso de tecnología para mitigar los costes, o por el uso inadecuado de la tecnología, o la indicación descontrolada de cierto tipo de procedimientos o medicamentos más caros.

Los prestadores, en la medida en que son los que van a cobrar por la atención y la asistencia, tienen que participar en la solución de estas crisis. La solución puede pasar por unas prácticas asistenciales adecuadas, por la formación de los profesionales, por la mejora de la calidad de vida de los pacientes…

Ustedes invierten mucho en tecnología, ¿por qué es tan importante hacerlo y en qué áreas médicas se debería invertir más?



De hecho, invertimos en tecnología como herramienta para conseguir nuestro propósito, nuestro objetivo, que es ofrecer salud. La tecnología puede ser una inversión cara al principio, pero sumada al resultado, a la reducción del número de complicaciones y al valor que puede aportar el tratamiento, aunque la inversión sea grande, al final aportará sostenibilidad y una reducción de los costes. Así que no hay ningún tipo de cuello de botella en nuestra organización que no pueda resolverse sin pensar en tecnología innovadora.

Esto puede ir desde invertir en generar un gran volumen de datos que serán analizados por científicos de datos que puedan crear algoritmos para liberar el trabajo, por ejemplo, de un profesional tan costoso como un médico, de tareas repetitivas, tediosas, y puedan liberar el valor del médico para hacer el trabajo que marca la diferencia para él. Entonces, ¿dónde podemos invertir? En la gestión. De hecho, en la gestión del hospital en su conjunto, en la gestión de las citas, por ejemplo, para optimizar la capacidad ociosa. También invertir en medicina personalizada, que va a ser más costosa al principio, pero que ofrecerá seguridad en el tratamiento y mejores resultados.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET