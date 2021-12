Mucho antes de la pandemia del covid-19, el mundo se estaba enfrentando a un serio problema de salud pública. Hace 40 años se registraron las primeras descripciones clínicas del VIH, un potente virus que debilita el sistema inmunitario del cuerpo y puede ocasionar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida), la fase más grave —y muchas veces— mortal de la infección.



(En contexto: Día Mundial del Sida: Colombia aún no logra metas en tratamiento del VIH)

Según datos del programa de Naciones Unidas sobre VIH / Sida (Onusida), para el 2020 se estima que 37,7 millones de personas vivían con el virus en el mundo y al menos 28,2 millones habían accedido a la terapia antirretroviral (TAR), un tratamiento que suprime la replicación del virus en el cuerpo. Cuando una persona logra reducir la carga viral a menos de 200 copias por mililitro de sangre, se considera indetectable y no transmite el virus.

Alejandra Corao, directora de Onusida para América Latina Foto: Onusida

En Colombia, datos entregados por el Ministerio de Salud dan cuenta que para 2020 había 177.871 personas con VIH. De ellas, 126.466 estaban diagnosticadas y notificadas en el sistema, es decir, el 71,1 por ciento. Pese a que está por encima de promedios regionales, el país aún no logra cumplir los indicadores establecidos por Naciones Unidas para erradicar el Sida en el planeta: el 90 por ciento de las personas que vivirían con el VIH debían conocer su estado serológico; de ese grupo, el 90 por ciento debía estar recibiendo tratamiento antirretroviral (TAR), y de ese grupo, el 90 por ciento debía tener supresión viral.



EL TIEMPO habló con Alejandra Corao, directora de Onusida para América Latina sobre la situación actual. Habla de prevención y alerta sobre la serofobia —miedo y rechazo a personas con VIH— en la sociedad y la discriminación en los servicios de salud.

¿Cómo está el panorama en Colombia?

El covid-19 ha acaparado todos los titulares y es importante hablar de esto. Antes de la pandemia de hoy había otra: la del VIH / Sida. Cuatro décadas. ¿Cómo vemos la situación? Hay avances, por supuesto, pero bastantes retos. A nivel Colombia, es importante destacar algunos de ellos. Hay que comparar al país consigo mismo. Si nosotros vemos cómo era hace doce u once años, desde 2010 hemos visto una reducción en el 10 por ciento de las nuevas infecciones. Vemos sobre todo que hay una reducción importante en las muertes asociadas al Sida, cerca del 58 por ciento, lo cual habla de un aumento en el acceso al tratamiento antirretroviral y de la estabilidad en él. Sin embargo, también vemos que este tiene un reto: las desigualdades. Vemos por ejemplo que en materia de hombres gay y hombres que tienen sexo con hombres, la prevalencia es del 17 por ciento, cuando a nivel general es del 0,4 por ciento. Entonces, las infecciones en esta población no han disminuido como debería haber disminuido. Y si nos vamos a la población transgénero, vemos que la prevalencia es de un 21 por ciento. La reducción de infecciones, entonces, no es igual en todos, y ahí es donde tenemos realmente que focalizar las estrategias. Son poblaciones que estamos dejando atrás.

¿Y en América Latina?

A nivel regional, se ve que hubo una reducción importante en el número de nuevas infecciones. Se estima que más o menos hay 100.000 personas que contrajeron VIH en 2020, aunque se ha mantenido más o menos el mismo número desde el 2010, algo diferente a lo que pasa en Colombia, lo que nos puede indicar que en términos regionales no estamos caminando en la dirección adecuada. Sin embargo, podemos decir que el año pasado se registraron 1,4 millones de personas que estuvieron en tratamiento, lo cual es muy positivo. Sin embargo, volviendo a la desigualdad, nos damos cuenta que el 92 por ciento de las nuevas infecciones en América Latina fueron en poblaciones clave como mujeres trans, hombres gay y hombres que tienen sexo con hombres, y trabajadoras sexuales. Y eso ocurre igual en el ámbito global.

(Además: Identifican paciente de VIH que se habría 'curado' por inmunidad natural)

El covid, sin duda, nos hizo abrir más la ventana y darnos cuenta del nivel de desigualdad en nuestros países: en zonas apartadas, donde ni siquiera hay internet, agua o luz, este tema del VIH es lejano. ¿Cuál sería el camino para reducir la brecha en un tema que cumple ya cuatro décadas?

No hay que irse demasiado lejos. En los cinturones de pobreza de las grandes capitales hay desigualdades. En nuestro informe promovemos que se tengan datos desagregados y una de las cosas que planteamos es no utilizar los promedios como se han utilizado hasta el momento. No no interesa la estrategia 95-95-95 para Colombia en general, sino nos interesa para hombres gays, mujeres trans, trabajadores sexuales, sobre todo de zonas como la frontera con Venezuela o apartadas en regiones. Es decir, necesitamos los datos desagregados por población, ámbito geográfico y en un espacio y tiempo determinado. En la medida que no sepamos qué hay detrás de las cifras, no podemos reflejar completamente la realidad.



Eso por un lado. En segundo lugar, tenemos indicadores que van a contabilizar el estigma y la discriminación. El tema es que ahora sabemos que prevenir no es solo mirar el número de condones que se distribuyen o el número de pastillas que se toman, sino entender que hay un entorno que rodea tanto a las personas que viven con VIH como aquellas que puedan estar en alto riesgo de contagio. Y ahí es clave la protección social, que implica garantías de acceso financiero, trabajo, educación y salud. Hay que ver todo más con un enfoque intersectorial y no solamente con un enfoque biomédico. No es solo el acceso al servicio. Para garantizar una respuesta efectiva, se necesitan otras cosas más allá del tratamiento.

(Lea: Alerta en Sucre por casos de VIH Sida en menores y amas de casa)

Y lo cierto es que parte de esa desigualdad, profundizada en la pandemia, no permitió el acceso a pruebas o tratamientos…

Claro. Hablar en este momento de reducción de nuevas infecciones es malo porque quiere decir que no se hicieron las pruebas diagnósticas necesarias. En este momento lo que hay que hablar es de positividad en pruebas, pero aún así es un dato que hay que analizar con cuidado. Lo que sí se vio fue una reducción en el número de pruebas y una interrupción en el acceso al tratamiento, sobre todo en el segundo semestre del 2020 y el primer semestre del 2021, lo que generaría consecuencias que no se verán de forma inmediata, sino a mediano o largo plazo. Interrumpir el tratamiento antirretroviral, por ejemplo, es algo complejo. Algo que se está viendo ahora es que no se están pudiendo recuperar los pacientes que interrumpieron el tratamiento durante la pandemia.



Otra consecuencia que se vio durante la pandemia fue la falta de acceso a la prevención del VIH, por ejemplo, con la PrEP —profilaxis preexposición, un tratamiento eficaz para evitar contagiarse de VIH—. Es verdad que en los meses de confinamiento y las primeras semanas de pandemia bajaron las relaciones sexuales, pero también es cierto que actividades como el trabajo sexual no se interrumpieron y el sexo volvió a como estaba pese a las restricciones. Las personas se siguieron relacionando, pero ahí las estrategias de prevención se minimizaron por el covid, sobre todo porque el financiamiento de campañas se vio comprometido porque muchos recursos que estaban dados para la respuesta al VIH se fueron para atender la emergencia sanitaria.

(Le puede interesar: Algunos datos sobre el VIH y el Sida que debe saber)

¿Qué deben hacer las personas que interrumpieron su tratamiento?

La persona que estaba en tratamiento antirretroviral y que interrumpió su tratamiento tiene que retomarlo inmediatamente. Esa es la respuesta corta y precisa. Una persona de tratamiento antirretroviral debe consultar con su médico tratante para garantizar que no haya habido una resistencia al medicamento que estaba recibiendo. Para eso tienen que hacer una serie de pruebas y garantizar que el tratamiento siga siendo efectivo. Para quienes toman PrEP, lo ideal es volver a iniciar, si el médico considera que ese sigue siendo el mecanismo de prevención adecuado para ese grupo de población. Hay que recordar que hay que hacerse los exámenes correspondientes.

A algunos sectores en el país les preocupa que el tema de la PrEP se conozca a fondo porque podría aumentar la demanda para solicitar el tratamiento, ¿qué opina?

Detrás de ese comentario que se ha escuchado hay un mito que se ha conocido y es que el promover la PrEP implica promover un mayor número de relaciones sexuales sin protección o promoverlas como tal. Una de las maneras de comparar esto es con el uso de métodos de planificación con las píldoras anticonceptivas. Muchas veces se planteaba que eso haría que las personas tuvieran más relaciones sexuales porque las mujeres no iban a quedar embarazadas. Y mi respuesta es: la gente va a tener relaciones sexuales con o sin tratamiento. Lo va a seguir haciendo. Punto. Está comprobado. La literatura dice que al menos el 50 por ciento de los adolescentes inician las relaciones sexuales a los 15 años, sin importar el nivel educativo, si son religiosos o el país en el que se encuentren. Y eso no va a cambiar porque existe la profilaxis pre-exposición.



Ahora, lo que sí va a cambiar por el uso de este tratamiento es que van a disminuir los casos de nuevas infecciones por VIH. Lo que también está demostrado es que el uso de la PrEP no solo disminuye el riesgo de infección por VIH, sino que al poner a la persona en contacto con un servicio de salud se garantiza un mayor control sobre otras infecciones de transmisión sexual y el estado de salud de cada persona. Incluso, también se ha visto que aumenta el uso del preservativo. Entonces, esperamos que realmente aumente la demanda de PrEP porque es una forma efectiva para la disminución de infecciones de este tipo.

(Vea: Así han sido las cuatro décadas del VIH en el mundo)

Estos señalamientos forman parte de un cúmulo de prejuicios y estigmas que han estado en la sociedad por décadas, ¿qué hacer al respecto?

El estigma y la discriminación son la principal barrera para la prevención y atención efectiva del VIH. Yo pregunto: ¿qué es lo que se necesita para que una persona con VIH aquí no muera por causas relacionadas? Necesitas que tome tratamiento antirretroviral. ¿Y qué debe ocurrir para que lo haga? Esa persona debe ir a un servicio de salud para que un médico se lo prescriba. Pero, ¿qué pasa si la persona que la atiende es estigmatizante y discriminatoria? Esa persona no irá al servicio de salud. Ocurre con frecuencia. Por ejemplo, una mujer trans a la que no llaman con su nombre actual y a la que juzgan por la forma en la que va vestida. Son acciones que hacen que esas personas no accedan al tratamiento. Y si más personas dejan de asistir, menos efectividad hay en la prevención del VIH. Lo que hay que hacer, entonces, es establecer servicios amigables, centros y comunidades que respeten los derechos humanos de todas, todos y todes. Esto es fundamental: hay que garantizar vidas comunes y corrientes, empleos dignos donde no se pidan pruebas de VIH excluyentes para poder trabajar y servicios de salud amigables.

(No deje de leer: Aseguran que soldado de Primera Guerra Mundial fue paciente 0 del VIH)

Y eso no solo ocurre con el VIH, sino con varios aspectos, como los homicidios de personas trans o de la comunidad LGBT…

Claro, hay una delgada línea constante entre el comentario homofóbico o el meme por una red social para hacer bullying y el asesinato de personas. A veces no nos damos cuenta que ese chiste es lo mismo que lo otro, solo que con lo primero reímos y con lo otro lloramos.

Cambiando de tema a algo más global: se cumplieron 40 años de la primera descripción clínica del VIH, un camino largo, ¿en qué punto estamos?

Quiero ver el vaso medio lleno porque han habido avances positivos en la respuesta al VIH. Para el 31 de junio de 2021, teníamos 28,2 millones de personas en tratamiento antirretroviral. Eso es importantísimo. La dimensión se da cuando miramos que para el 2005 se tenían que tener tres millones en tratamiento. Entonces tener hoy más de 28 millones es algo positivo. También lo es que haya una buena cobertura de prevención de transmisión materno infantil, que hayamos reducido el número de nuevas infecciones y muertes. Ahora bien, el reto está en las desigualdades. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a los que están dejando atrás? Lo anterior son conclusiones globales, de promedios, pero no se habla de las poblaciones claves.

Y dentro de esas poblaciones claves, un tema que ha sido mencionado por organizaciones en el país es sobre la población migrante, otro reto en atención del VIH, sobre todo para los no legalizados, ¿qué estrategia ven ustedes para esto?

Impacta en la salud pública, sin duda. Hay que felicitar al gobierno de Colombia por la regularización a través del Permiso Especial de Permanencia, porque eso les va a garantizar el acceso a los servicios de salud a muchos migrantes. Ahí está el reto con este tipo de poblaciones vulnerables. La garantía de acceso a tratamiento antirretroviral es beneficiosa no solo para la persona, sino para la salud pública del país. El acceso a pruebas y tratamientos es fundamental, independientemente del estatus migratorio en que se encuentre la persona. Eso tiene que garantizar el país en beneficio no solo de las personas, sino de toda su población.

(Lea: así ha sido la persecución contra personas que vivieron con VIH en medio del conflicto)

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ*

Periodista de Reportajes Multimedia

En redes: @lopez03david

