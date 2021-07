Algunos datos sobre el VIH y el Sida que debe saber

Un informe de la ONU da cuenta de que 37,7 millones de personas vivieron con el VIH en todo el mundo en 2020 y al menos 1,5 millones contrajeron el virus ese año. El 53 % de las personas con el virus son mujeres y niñas.



Estos datos dimensionan el panorama global. Por eso, acá le mostramos varios datos que debería conocer:

¿Qué es el VIH y qué es el Sida?

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. En caso de que no se trate, puede producir Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), la fase más agresiva de la infección.

¿Cuándo se conocieron los primeros casos?

En junio de 1981, varios epidemiólogos estadounidenses informan de cinco casos de una forma rara de neumonía en hombres homosexuales en California, algunos de los cuales murieron. En otros, se identificaron versiones inusuales de cáncer de piel.



Los médicos de ese momento registraron “infecciones oportunistas” entre los consumidores de drogas inyectables a finales de ese año y en hemofílicos y residentes haitianos en Estados Unidos a mediados de 1982, año en el que la denominación Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) aparece por primera vez.



¿Cómo se transmite?

El VIH puede ser transmitido mediante relaciones sexuales, al compartir agujas para inyectarse drogas o tatuarse, o de la madre a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia materna.



El VIH no se transmite a través del aire ni del agua, ni mediante la saliva, el sudor, las lágrimas o los besos con la boca cerrada, según detallan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Tampoco por los insectos o las mascotas, ni al compartir el inodoro, los alimentos o las bebidas.



¿Quiénes se deben hacer la prueba?

Lo ideal es que todos los adultos se hicieran al menos una vez al año la prueba de VIH. Si está en riesgo, es decir, si tiene relaciones sexuales frecuentes con varias personas, se inyecta algún tipo de droga o cree que está expuesto, debería realizarse el examen más veces. Tenga en cuenta que cualquier persona se puede contagiar.



Los anticuerpos pueden tardar en ser detectados entre tres y cuatro semanas, es decir, durante este tiempo, llamado también 'período ventana', los análisis pueden resultar negativos.



Ojo: el VIH no es lo único a lo que se expone; pida a su médico las pruebas de detección de otras ETS cuando haga su chequeo anual.

¿Cómo se puede proteger?

Los CDC recomiendan usar condones de manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales anales o vaginales. Además, sugieren elegir actividades que impliquen poco o nada de riesgo, como las relaciones sexuales orales.



En caso de que se inyecte drogas, no comparta las agujas ni las jeringas. Revise siempre que, cuando se vaya a tatuar o hacer algún tratamiento como la acupuntura, las agujas sean nuevas y no reutilizadas.



¿Qué síntomas hay?

Según los CDC, en algunas personas se pueden producir algunos síntomas parecidos a los de la influenza y suelen aparecer dos a cuatro semanas después de la infección, tales como fiebre, escalofríos, sarpullidos, dolores musculares, dolores de garganta, fatiga, úlceras en la boca e inflamación de ganglios. Esto se conoce como infección aguda por el VIH. Pero esta no es la generalidad. Los síntomas pueden ser leves y no notorios.



En una siguiente etapa, conocida como la infección clínica latente, el VIH está presente en el cuerpo, pero se reproduce a niveles muy bajos. Esta etapa puede durar varios años si no se recibe terapia antirretroviral, según explica la Clínica Mayo.



Al pasar el tiempo, el virus puede aumentar su capacidad para multiplicarse y destruir las células inmunológicas, es decir, las células del cuerpo que ayudan a combatir los gérmenes. En este punto, aparece la tercera etapa o el Sida, en donde hay un daño grave en el sistema inmunitario. Entonces podrían aparecer enfermedades como el cáncer.

¿Hay tratamiento?

Sí. Aunque no hay ninguna cura, existen tratamientos para reducir la cantidad de virus que hay en el cuerpo. Esto se llama terapia antirretroviral (TAR). Según describen los CDC, la mayoría de las personas logra tener el virus bajo control dentro de un plazo de seis meses.



Para la prevención, también se pueden consumir medicamentos, todo bajo supervisión médica. El PrEP (profilaxis prexposición) lo toman quienes están en riesgo de infección por el VIH para evitar contraerlo a través de relaciones sexuales o drogas inyectables.



En caso de una posible exposición al VIH, se puede tomar PEP (profilaxis posexposición) y solo debe usarse en situaciones de emergencia dentro de las 72 horas después del contagio.



¿Hay vacuna?

Aún está en estudios. Un prototipo de una vacuna contra el VIH llegó a la etapa tres a finales del 2020, la última fase de sus ensayos, en la que se prueba en humanos.



Esto ocurrió por primera vez en más de una década. Un intento pasado para obtener un antídoto culminó en 2009, cuando se concluyó que sólo evitaba 30 % de las infecciones.



El biológico, desarrollada por la farmacéutica belga Janssen —que también creó la vacuna de monodosis contra el covid—, se está probando en varios países de América Latina, incluidos México y Brasil.



