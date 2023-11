'Si tuviera que hacer una apuesta diría que no pasa': Gaviria sobre reforma de salud

Durante una rueda de prensa en el Congreso "Discutir para avanzar", que se desarrolla en la ciudad de Cartagena con varios actores del sistema de salud, el exministro de salud Alejandro Gaviria, aseguró que ve complejo que la reforma de la salud que se discute actualmente en Plenaria de la Cámara de Representantes pase este segundo debate.



(Siga leyendo: Abecé: ¿Cómo será la entrega de medicamentos con Audifarma para usuarios de Sanitas?)

"Yo creo que la reforma la tiene muy difícil hoy en día. Hay incertidumbre, por supuesto, pero si tuviera que hacer una apuesta diría que no pasa", manifestó.



Aseguró que la atención debe poder centrarse en la crisis financiera que atraviesa el sector. "Si la reforma se aprueba en el Senado en mayo y se comienza a implementar en el 2025 y no se hace nada al respecto, no vamos a tener sistema para entonces, entonces yo creo que hay una preocupación creciente sobre la coyuntura, más allá de la reforma". dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Dinero EPS Foto: iStock

A pesar de que se ha discutido el 60% del articulado, continúa sin tener viabilidad fiscal. Al respecto, Gaviria mencionó: "Me preocupa porque yo tengo un convencimiento de que el impacto fiscal de la reforma, no solamente sobre el sector salud, sino sobre las finanzas públicas del Estado, puede ser grande. Y yo creo que ese es un documento que necesita el país para entender mejor la reforma".



Asimismo, manifestó que es preocupante que la reforma como está concebida, de alguna manera elimina los incentivos para el control de gastos, que hoy existen en las EPS. "Y se mueve a un sistema con un pagador único estatal, pago por evento, con un tarifario. Cuando eso ha pasado en muchos países del mundo, lo que hemos visto es una explosión del gasto en salud", explicó



De acuerdo con su apreciación, este impacto fiscal no solo repercute sobre el sector salud, sino en las finanzas del Estado.



(Le puede interesar: Disputa Cruz Verde- Sanitas: Supersalud mantiene acciones de vigilancia sobre la EPS)



En este sentido, también se refirió a la presentación del viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios del Ministerio de Salud, Jaime Hernán Urrego Rodríguez, quien reveló hoy desde Cartagena que la construcción de al menos 2.500 Centros de Atención Primaria -también conocidos como los CAP- tendrían un costo aproximado de 11,3 billones de pesos, proyectados a tres años.



"Es una de las intenciones de la reforma, yo siempre he creído que más allá de eso es cuál va a ser la relación de estos CAPS con las Empresas Sociales del Estado, y cuál va a ser la relación de estos CAPS con los Centros de Atención Primaria que ya existen en las EPS, para que no exista redundancia. Yo quisiera poder examinar la geografía de estos CAPS", señaló.

En sus palabras, "todos los sistemas de salud del mundo tienen problemas financieros para pagar lo que toca hacer hoy, dicen que estos recursos los van a sacar de la plata que ya existe en el sistema, y por eso no va a tener un impacto fiscal adicional, pero si la plata no alcanza hoy y le van a quitar plata al sistema para hacer los CAPS, ¿qué va a pasar con los medicamentos y qué va a pasar con la atención de las personas? Es una preocupación, es una pregunta abierta todavía".

Más noticias de Salud