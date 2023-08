Aunque es cierto que el chicle no se digiere como otros alimentos, expertos aseguran que no permanece en los intestinos de manera indefinida.



Mascar chicle es prácticamente una actividad destinada a refrescar el aliento, limpiar los dientes de manera superficial y también podría considerarse como algo entretenido, pues más de uno alguna vez ha hecho -o intentado- hacer burbujas con él.



Una vez que haya agotado su sabor y consistencia, este debe ser depositado en la basura. Aun así, es muy probable que más de una vez, por accidente o urgencia, se haya tragado aquella goma con azúcar y, debido a esta creencia puede que se haya asustado de tan sólo pensar que estará en sus intestinos por casi una década.



Sin embargo, esto no sucederá. Al ser ingerido, el chicle sigue el curso normal del sistema digestivo, y en la mayoría de los casos, es expulsado del cuerpo a través de las heces en cuestión de días. El cuerpo humano está diseñado para eliminar objetos no digeribles, y el chicle no es una excepción.



Si bien este hallazgo puede ser un alivio para muchos, los expertos también advierten que no es recomendable hacer de esta práctica un hábito. Los chicles no proporcionan nutrientes esenciales y podrían interferir con una alimentación equilibrada si se utilizan como sustitutos frecuentes de comidas adecuadas.



En general, la mayoría de las personas no enfrentan complicaciones graves al tragar ocasionalmente un chicle, ya que el sistema digestivo está diseñado para eliminar objetos no digeribles.



Sin embargo, es importante evitar esta práctica como un hábito, y en el caso de los niños pequeños, es fundamental mantener los chicles fuera de su alcance para evitar riesgos de asfixia o obstrucción intestinal. Si se experimentan síntomas preocupantes después de tragar un chicle, es recomendable consultar a un médico para recibir evaluación y atención adecuada.

Posibles consecuencias de tragarse un chicle

Estreñimiento temporal: Algunas personas pueden experimentar estreñimiento leve si tragan grandes cantidades de chicles con regularidad, ya que el cuerpo no puede digerir la goma de base. Sin embargo, esto suele ser temporal y se resuelve una vez que el chicle se elimina del sistema digestivo.

Obstrucción intestinal: Aunque es poco común, en casos raros, especialmente en niños pequeños que ingieren varios chicles o también tragan objetos más grandes, existe el riesgo de obstrucción intestinal. Esto ocurre cuando los chicles y otros objetos no digeribles se acumulan y bloquean el tracto digestivo, lo que puede requerir atención médica.

Reacciones alérgicas: Algunas personas pueden ser alérgicas a ciertos ingredientes de los chicles, como colorantes o edulcorantes artificiales, y al tragarlos, podrían desencadenar reacciones alérgicas leves o moderadas.

Ingesta de productos químicos: En casos excepcionales, algunos chicles pueden contener sustancias dañinas si son ingeridos en grandes cantidades. Aunque los fabricantes de chicles deben cumplir con regulaciones estrictas, es importante asegurarse de consumir productos de calidad y de origen confiable.

Mala alimentación: Si alguien tiene la costumbre de tragar chicles con frecuencia, podría disminuir su apetito o sustituir comidas nutritivas por el chicle. Esto podría llevar a una mala alimentación y una ingesta inadecuada de nutrientes.

En conclusión, la verdad ha salido a la luz: los chicles no se quedan pegados en los intestinos de forma indefinida. Sin embargo, es recomendable no correr riesgos innecesarios y optar por una alimentación balanceada para mantener una salud óptima.

